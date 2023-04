Depuis le 7 avril, l’exposition « Ramsès et l’Or des Pharaons » débarque à la Grande Halle de La Villette à Paris. Pour les adultes comme pour les enfants, c’est l’occasion unique de découvrir certains trésors inestimables de l’Égypte antique.

C’est un plongeon direct dans l’Histoire de la civilisation. Depuis quelques jours, l’exposition « Ramsès et l’Or des Pharaons » s’est installée dans le nord de la Capitale, et elle permet de découvrir des statues somptueuses, des bijoux historiques et surtout : le sarcophage de Ramsès II, le souverain emblématique.

« Ramsès et l’Or des Pharaons », l’exposition à voir à Paris

Le sarcophage de Ramsès II a trouvé sa place dans la Grande Halle de la Villette dans le cadre de l’exposition qui lui est consacrée, tout comme les 180 trésors qui l’accompagnent. Si l’exposition va faire le tour du monde ensuite, le sarcophage, lui, ne sera exposé qu’à Paris, ce qui n’était pas arrivé depuis 46 ans.

Sphinx, statues, masques, bijoux, vous pourrez vous émerveiller devant ces morceaux d’Histoires, et devant la magie et les mystères de l’Égypte antique qui continue de fasciner toujours autant le public, à en croire les chiffres de la précédente exposition du genre, Toutankhamon, Le Trésor du Pharaon et son succès mondial en 2019. Rien qu’à Paris, cet événement avait attiré 1,4 million de visiteurs.

Et pour celles et ceux qui veulent encore plus s’immerger au pays des pyramides, une expérience en réalité virtuelle est aussi disponible, avec un supplément financier, permettant les visites de « monuments sans doute les plus impressionnants de Ramsès II : les temples d’Abou Simbel et la tombe de la reine Néfertari. Le fantôme de celle-ci accueillera le visiteur et l’entraînera à travers une aventure palpitante. »

