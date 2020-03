Esther Reporter fait le point sur l’IVG pendant le confinement

Tu te poses des questions sur le droit à l’IVG, tu t’inquiètes sur le fait d’être confrontée à une grossesse non désirée pendant le confinement ?

Coronavirus et IVG : pas de panique

Premier conseil : respire, et ne panique pas. Le droit à l’IVG est maintenu.

Cependant, la crise sanitaire met les hôpitaux à rude épreuve, et certaines personnalités politiques s’inquiètent d’une perturbation du recours à l’IVG.

C’est le cas de Laurence Rossignol, sénatrice de l’Oise, dont tu avais peut-être vu passer le tweet suivant :

Refus des ministres @olivierveran @murielpenicaud d’aménager l’accès à l’#IVG pendant la crise sanitaire. Les professionnels sont inquiets. Il y aura de nombreuses femmes hors délai et des services perturbés. Le gouvernement lâche les femmes et les médecins. pic.twitter.com/toOxxIIPUv — Laurence Rossignol (@laurossignol) March 20, 2020

Ce tweet a été mal interprété par certaines personnes, jusqu’à être relayé comme une fake news. Des amies sont même venues me dire qu’il fallait faire encore plus attention avec sa contraception, car les IVG n’étaient plus possibles en France…

C’est faux ! Tu peux toujours choisir d’avorter en cas de grossesse non désirée.

Les enjeux de l’IVG en période de coronavirus selon Esther Reporter

Si tu veux mieux comprendre la situation et l’explication de ce tweet, je te laisse regarder cette excellente vidéo d’Esther Reporter qui fait le point sur les enjeux de l’avortement en période d’épidémie de Covid-19 :

Esther t’explique que l’IVG est considérée comme une procédure urgente et il est normalement tout à fait possible d’y recourir.

Elle est accessible jusqu’à la 12ème semaine de grossesse, soit la 14ème semaine d’absence de règles.

Dans son tweet, Laurence Rossignol postait la capture d’écran sa proposition d’amendement pour un allongement des délais de recours à l’IVG.

Le but recherché était de faire face à l’engorgement des hôpitaux, avec le risque potentiel d’être prise en charge trop tard en cas de grossesse non-désirée.

La sénatrice s’offusque ensuite dans son tweet du refus des ministres de cet amendement. Ce qui ne veut PAS dire que le droit à l’IVG ne tient plus !

Esther explique ensuite que le gouvernement a réaffirmé dans un communiqué que le droit des femmes à disposer de leur corps n’était pas remis en cause :

« Les IVG sont considérées comme des interventions urgentes par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Leur continuité doit être assuré. Le Planning Familial maintient le numéro vert (0 800 08 11 11) pour répondre à toute question à ce propos. »

Des paroles rassurantes, mais des professionnels de santé appellent tout de même à un allongement des délais. Les créneaux de blocs opératoires sont en effet fortement modifiés en raison de l’épidémie, ce qui pourrait entraîner des reports d’IVG.

Une pétition en ce sens a été lancée par le collectif Avortement en Europe, disponible ici.

IVG et coronavirus : les conseils pratiques d’Esther Reporter

Esther a demandé à Fatima Ben-Omar, membre du collectif Avortement en Europe, quels seraient ses conseils en cas de grossesse non désirée.

Elle recommande d’appeler le 0 800 08 11 11 et d’aller sur le site ivglesadresses.org afin d’être correctement orientée.

Elle te conseille aussi de faire remonter au Planning Familial si tu es confrontée à des délais trop long, ou des structures qui ne peuvent pas te prendre en charge car elles sont sous l’eau.

Si tu veux avoir plus d’infos sur comment gérer une IVG mais aussi ta contraception pendant le confinement, je t’explique tout dans cet article !

