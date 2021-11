Envie de réfléchir au monde de demain ? Rendez-vous ce soir sur Twitch !

Et maintenant ?, c’est le nom du festival créé par France Culture et ARTE qui se tient le 29 novembre. Madmoizelle, partenaire de l’évènement, reçoit sur Twitch Sandrine Treiner, Boris Razon et Marie Durrieu pour parler de l’avenir !

Ce soir, on vous parle de votre avenir — mais promis, PROMIS, ça ne ressemblera pas à un rendez-vous chez la conseillère d’orientation.

Madmoizelle vous donne rendez-vous à 19h sur sa chaîne Twitch en compagnie de Sandrine Treiner, directrice de France Culture, Boris Razon, directeur éditorial d’ARTE France et Marie Durrieu, auteure et enquêtrice chez YAMI 2, pour vous présenter Et maintenant ?, un festival qui se tiendra lundi 29 novembre à Radio France. Un événement inédit pour penser ensemble l’avenir, réfléchir aux grands enjeux de demain et ouvrir le dialogue.

«Et maintenant ?». C’est la question que notre société se pose après la pandémie. Pour (re)penser le monde de demain 🌐, nous vous invitons à la Maison de la Radio et de la Musique le 29 novembre pour la première édition du festival #EtMaintenant.

➡️ https://t.co/Jcjy8xdqsL pic.twitter.com/VqTwZgreec — France Culture (@franceculture) November 18, 2021

L’occasion de découvrir cette programmation très riche en présence de philosophes, d’artistes, d’activistes, mais aussi d’en savoir plus sur la grande enquête lancée le 12 octobre et dont les résultats seront dévoilés lors du festival.

Pour échanger sur votre futur, partager vos attentes, vos doutes, vos espoirs, mais aussi poser toutes vos questions à nos invités, rendez-vous à 19h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle !

