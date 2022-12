Des sacs à dos Fitz and Huxley matchy-matchy ? On adore !

Choisir les mêmes vêtements, les mêmes accessoires, les mêmes sacs que ses enfants ou dans la même fratrie… Ça a un nom : le matchy-matchy ! Et parfois, ça peut être vraiment chouette.

Certaines et certains aiment bien que toute la famille soit habillée de la même façon, pour une occasion spéciale comme les fêtes de fin d’année, les photos à thèmes, ou bien dans la vie de tous les jours, parce que pourquoi pas, après tout.

Si ça peut être jugé un peu too much selon les goûts propres à chacun, il est possible aussi d’avoir des assortiments de tenues assez neutres qui passent très bien pour tous les âges (comme c’est souvent le cas avec les fringues de la marque Petit Bateau par exemple).

Aujourd’hui, on fait un petit focus sur des accessoires et plus précisément des sacs à dos, sur lesquels on a eu un gros coup de cœur, et qu’on avait envie de partager avec vous. Rien de sponsorisé, juste du partage de love.

Fitz & Huxley, la jolie marque allemande

Fitz & Huxley, ce sont des sacs à dos, en bandoulière, des sacs banane, des portefeuilles… Et la qualité est dingue. Bon, les prix aussi, soyons lucide ! Pour le modèle Solstice, celui qui est en photo ci-dessous, il faut compter 139 € pour le grand modèle, et 109 € pour le petit. Mais ces prix peuvent se justifier par la qualité des matériaux utilisés — toile cirée hydrofuge, effet Lotus et cuir de bœuf véritable légèrement huilé — qui sont clairement faits pour durer dans le temps.

Pour celles et ceux qui préfèrent ne pas utiliser de matériaux issus d’animaux, il y a aussi de nombreux produits végans, ainsi que la ligne Océan, qui est fabriquée à partir de plastiques recyclés qui étaient destinés à finir dans les eaux de la planète.

L’avantage de ces sacs, c’est qu’ils sont designs, non genrés, et qu’ils peuvent s’utiliser également comme cartable, sac de cours, sac de voyages… Mais les petits formats sont tout aussi pratiques, et peuvent être utilisés par les enfants, ou les plus grands en détendant bien les lanières.

C’est justement pour ces raisons qu’on peut faire un « matchy matchy » avec tous ces modèles ! Un grand sac pour l’adulte ou l’ado, un petit pour le môme, et hop, roulez jeunesse, c’est parti pour la conquête de l’Ouest.

Par ici pour découvrir Fitz & Huxley !