Des examens en présentiel et sans jauge : les annonces de Frédérique Vidal inquiètent les étudiants

La rentrée universitaire approche, alors que la propagation du Covid-19 s’accentue. De quoi mettre en place des aménagements pour le retour en amphi ? Le ministère de l’Enseignement supérieur semble dans le déni…

Après les annonces de Jean-Michel Blanquer sur France Inter, c’était la prise de parole de Frédérique Vidal qui était particulièrement attendue cette semaine pour connaître les mesures prises afin d’assurer la sécurité des étudiants et des professeurs à la rentrée universitaire de janvier 2022.

.@jmblanquer : "On a débattu de la question des examens, qui se déroulent beaucoup au mois de janvier. Cela a été tranché dans un sens de présence en physique. A ma connaissance il n'y aura pas de jauge dans les amphis, mais c'est à Frédérique Vidal de le dire." #le69inter pic.twitter.com/xkouk1G14S — France Inter (@franceinter) December 28, 2021

Invitée de France Info, la ministre de l’Enseignement supérieur a annoncé que les examens prévus à partir du 3 janvier seront maintenus. Et ce, en présentiel.

⚫ URGENT | DISTANCIEL OMICRON UNIVERSITÉS



– Examens maintenus en présentiel

– Sessions de substitution pour les positifs

– Aucune jauge dans les amphis

– Forte demande des étudiants de faire du présentiel

– Cas contact pourront aller aux examens#Partiels #Université #COVID — Etudiants en Confinement (@EnConfinement) December 29, 2021

Des choix raisonnables de la part de la ministre de l’Enseignement supérieur ?

Des examens maintenus en présentiel, et ce malgré le contexte de hausse des contaminations au Covid-19, est-ce vraiment responsable ? A fortiori dans des amphithéâtres souvent difficiles à aérer correctement ? Ou qui ne disposent pas de capteurs de CO2 ? Avec des étudiants rarement équipés de masques FFP2, plus filtrants et protecteurs en cette période où la propagation du variant Omicron galope ?

Frédérique Vidal a par ailleurs ajouté :

« Lorsqu’ils sont cas contact et vaccinés, ils peuvent se rendre aux examens, puisqu’ils ne sont plus considérés comme cas contact car leur vaccination est complète. »

La ministre prévoit des possibilités d’ajustement :

« Si un enseignant voit que la majorité de sa promotion est touchée, il peut repousser. C’est sa responsabilité. Ce sera du cas par cas. »

Du côté des syndicats, on est désabusé face à ce qui ressemble à du mépris de la part de la ministre de l’Enseignement supérieur : « Il faut ouvrir et mettre de l’argent, investir. Là, les conditions ne sont pas optimales, il n’y a eu aucun plan d’investissement matériel ou humain. On fait comme ci cela n’avait aucune importance » déplorait par exemple Jean-Rémi Girard, président du Syndicat national des lycées et collèges auprès du Figaro, à la veille des ces annonces.

Charlotte May via Pexels

Ne pas ajouter de stress supplémentaire, vraiment ?

« C’est aussi un facteur de stress en moins que d’arriver à maintenir ces examens en présentiel » a fait savoir la ministre.

Moins de stress ? De nombreuses études ont déjà montré à quel point les populations jeunes ont été particulièrement éprouvées par les confinements successifs et les restrictions sanitaires. Prendre la mesure de cet impact, certes, c’est une bonne chose… mais est-ce une raison valable pour ne pas mettre en place de restrictions sanitaires à la mesure du contexte actuel ni donner aux université de moyens pour appliquer les existantes ?

D’autant que les derniers chiffres sur les taux d’incidence au Covid-19 alarment. Les contaminations dans la tranche d’âge des étudiants et étudiantes sont importantes : à Paris, une personne sur 30 entre 20 et 30 ans a été testée positive au Covid-19 depuis les fêtes de Noël.

Crédit photo : Kojo Kwarteng via Unsplash