Bien que le Népal a adopté des réformes qui interdisent la discrimination de genre, le pays continue à imposer des examens médicaux non nécessaires aux personnes transgenres.

Des « violations des droits humains ». Ce jeudi 15 février, l’organisation Human Rights Watch a sommé le Népal d’arrêter de soumettre les citoyens transgenre à des examens médicaux considérés comme intrusifs. Examens effectués pour déterminer officiellement leur identité de genre.

Des examens « invasifs et humiliants »

Pourtant, le Népal fait partie de l’un des pays les plus « ouverts » de l’Asie sur cette question. En 2007, il a adopté une réforme interdisant les discriminations de genre ou d’orientation sexuelle et délivre depuis 2015 des passeports avec la mention « autres », prenant en compte les personnes non-binaires.

Mais selon un rapport de l’ONG, ces réformes se traduisent « invariablement par des examens physiques invasifs et humiliants dans un cadre médical », lorsqu’une personne transgenre souhaite changer ses documents d’identité.

Comme cela a été le cas pour Bhumika Shrestha, dont le cas figure dans le rapport, a relaté l’Agence France Presse. Elle a déclaré avoir dû subir un examen médical, bien qu’elle ait montré des documents prouvant l’intervention chirurgicale pour son changement de sexe.

« J’ai dû enlever mes vêtements pour être examinée. On m’a touchée et on a vérifié des détails infimes de mon corps, c’était très inconfortable », a-t-elle déclaré auprès de l’ONG. Avant de continuer : « Les autres Népalais n’ont pas à retirer leurs vêtements pour leur citoyenneté. Pourquoi nous soumet-on à cela ? ».

