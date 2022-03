Des billets de train à 5€ ? C’est l’offre Ouigo à saisir très vite

Incroyable mais vrai : la SNCF vous propose de voyager à prix mini. Oui, vous avez bien lu, pour célébrer le départ des nouveaux trains Ouigo les billets sont fixés à 5 euros pendant 48 heures alors go, go, go !

Attendez mais quoi ? On est déjà en mars ?!

J’entends cette phrase à tous les coins de rue depuis 24 heures ! Et oui, finalement ce n’est une surprise pour personne, comme tous les ans le mois de février est parti aussi vite qu’il est venu.

En plus, du fait que ce soit le mois des Poissons et des Béliers, mars c’est synonyme de vent, de pluie et de grêle. Mais le troisième mois de l’année n’a pas que des défauts parce qu’il faut quand même rappeler qu’il signe l’arrivée de la MEILLEURE période : LE PRINTEMPS.

L’arrivée des beaux jours ne saurait donc tarder et avec le soleil qui pointe le bout de son nez, on a souvent l’envie d’aller en profiter en partant quelques jours et vous savez quoi ? Ça tombe bien ! Aujourd’hui à l’occasion du lancement de ses « trains classiques » Ouigo va assouvir vos envies de voyages.

Dès aujourd’hui et jusqu’à demain, la filiale low coast de la SNCF vous propose des billets de train vers 14 destinations à seulement 5 euros pour vos voyages entre le 11 avril 2022 et le 19 juin 2022.

Partez prendre l’air pour 5 euros avec l’offre Ouigo Train Classique

L’offre Ouigo Train Classique c’est quoi ?

Ouigo nous dévoile aujourd’hui une belle surprise : le lancement des trains classiques. Après des TGV bleu ciel, Ouigo a choisi un coloris rose pour ces trains. Vous pourrez profiter de voyages vers 14 destinations sur les axes Paris-Nantes et Paris-Lyon à prix mini.

Pour célébrer l’arrivée de ces nouveaux trains sur nos chemins de fers, Ouigo a décidé de nous offrir pendant 48 heures seulement la possibilité de réserver des billets en trains classiques pour un prix fixe de 5 euros et dans la limite des places disponibles.

Petit bonus, cette promo vous offre aussi l’option bagage qui d’habitude est payante sur les lignes Ouigo. Vous imaginez bien, cependant, qu’il n’y aura toujours pas de wagon-bar mais au moins, ça vous empêchera de craquer votre PEL pour des chips.

Après cette promotion de lancement, tout au long de l’année, Ouigo proposera avec ces trains classiques des temps de trajet évidemment plus longs mais à des prix garantis jusqu’à la dernière minute allant de 10 à 30 euros (5 euros pour les enfants).

L’offre Ouigo à 5 euros en bref

Des billets vers 14 destinations en trains classiques à seulement 5 euros (prix fixe)

Offre valable du 2 au 3 mars 2022

Uniquement sur des voyages à partir du 11 avril jusqu’au 19 juin 2022

Voyagez en train avec Ouigo pour 5 euros

Ouigo vous propose des billets de trains vers 14 destinations pour seulement 5 euros. Cette offre est disponible dès a présent et seulement jusqu’au jeudi 3 mars 2022.

