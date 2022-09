Dans l’appart de… Priscillia : « J’ai eu un coup de coeur lorsque j’ai aperçu la vue de l’extérieur »

Entre verdure, recyclage de matos d’hôpital et calme.

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce quatorzième épisode, on va visiter le superbe appartement de Priscillia !

Dans l’appart de… Priscillia

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Priscillia et je vais avoir 29 ans le mois prochain.

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis infirmière dans un hôpital public parisien.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

Mon appartement se trouve dans le Val-de-Marne, il fait environ 30 m² sans compter la partie des combles difficilement accessible. Le loyer est de 600 euros.

Vivez-vous seule ?

Oui, je vis seule.

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

Je dirais que c’est un appartement cocooning, très paisible et agréable à vivre, surtout en période estivale pour pouvoir profiter du petit extérieur végétalisé.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Les points positifs : calme, bien situé à proximité du centre-ville. J’ai eu un coup de cœur lorsque j’ai aperçu la vue de l’extérieur pour la première fois.

Les points négatifs : il manque un peu de luminosité l’hiver au vu de son exposition (Est) et il manque aussi une fenêtre dans la salle d’eau, pour pouvoir aérer correctement et mettre des plantes !

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

J’ai ramené une girafe et un éléphant en bois taillés à la main d’un de mes voyages au Cameroun.

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

Je ne suis pas bricoleuse, mais j’ai recyclé une sorte de bouteille en plastique épais (PleurX) dont la date d’utilisation était dépassée que l’on utilise normalement dans le service pour recueillir le liquide contenu dans les poumons (ce qu’on appelle drainage thoracique). J’ai mis une guirlande lumineuse à l’intérieur pour décorer ma plantagère.

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Je ne sais pas si on peut appeler ça un « craquage » mais j’ai investi une belle somme d’argent dans ma literie haut de gamme : sommier, matelas, surmatelas, et draps en percale de coton ou en satin de coton. Je dors tellement bien que j’ai du mal à sortir du lit, mais selon moi, c’est plus un investissement qu’une dépense, car un sommeil de qualité est indispensable.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

Je n’ai pas vraiment de manies, je modifie un peu la déco en fonction de la saison, par ex, l’été j’enlève les tapis sous la table du salon et sous la plantagère et l’hiver, je les remets avec beaucoup de bougies pour une atmosphère encore plus cocooning.

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Je me sens bien partout mais mes endroits préférés sont mon canapé d’où je peux admirer la plupart de mes plantes, et il y a bien sûr mon lit !

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

J’écoute différents genres de musique mais surtout de la musique latina et afro, j’aime beaucoup le chanteur Davido et son titre Fall.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Pas de projet en vue, je me suis déjà beaucoup investie en matière d’aménagement et de déco dans l’appart quand j’ai emménagé il y a deux ans.

Est-ce que vous suivez des comptes Instagram pour vous inspirer en déco ?

Non pas vraiment.

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

Jaime beaucoup mon appart et si j’étais proprio j’y resterais encore très longtemps. Mais je pense déménager d’ici à l’été prochain, afin de pouvoir être réellement chez moi dans mon logement.

Merci à Priscillia pour cette jolie visite !

