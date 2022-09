Dans l’appart de Marie : « Je follow près de 200 comptes déco sur Instagram »

Entre douceur, calme, déco soignée et rangée.

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce treizième épisode, on va visiter le superbe appartement de Marie !

Dans l’appart de… Marie

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Marie et j’ai 30 ans.

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis décoratrice d’intérieur à mon compte : vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram @littlebluehome_

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

J’habite un appartement de 45 m² dans le centre d’Orléans depuis 4 ans, pour un loyer de 575 €.

Vivez-vous seule ?

Oui, enfin avec mon chat : Bruce.

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

C’est un petit nid douillet dans lequel je me sens bien, mon havre de paix qui me permet de me ressourcer.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Les points positifs : il est fonctionnel et a été rénové avec de beaux matériaux : carrelage effet parquet, poutres, belles fenêtres en bois… Mon propriétaire a conservé le charme de l’ancien.

J’ai un petit étage, sous pente, qui me sert de chambre d’amis et à stocker tout ce que je ne veux pas voir en bas : papiers, cartons, valises… C’est vraiment très pratique.

J’ai aussi pu glisser mon bureau sous l’escalier, il rentre au centimètre près.

Dernier avantage et pas des moindres : sa localisation. Je suis à 10/15 minutes à pied de tous mes endroits favoris, je n’utilise ma voiture que pour aller voir certains clients à l’extérieur d’Orléans et faire un Drive de courses de temps en temps.

Les points négatifs : la cuisine n’est pas à mon goût (meubles blancs laqués et le plan de travail en marbre moucheté), et je n’ai pas de place pour un espace repas dans ma pièce à vivre. Il n’est pas très lumineux, car il est en face d’un autre immeuble dans une petite rue.

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

J’ai un magnifique hibou en terre cuite, réalisé à la main par des artisans de Guanajuato au Mexique. J’ai vécu deux ans dans ce pays et mes parents me l’ont offert lors de leur visite, il a donc une valeur sentimentale et c’est un beau souvenir. J’ai également une belle tête de mort, typique de cette région.

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

L’astuce que j’ai appliquée chez moi et que je propose souvent à mes clients : le mur de cadres. Ça habille parfaitement un mur un peu vide. En mixant des photos personnelles et de jolies affiches de différentes tailles et des cadres de différentes couleurs, on obtient un ensemble qui nous ressemble.

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Non, cet appartement est plutôt « raisonnable » car je n’avais pas prévu de rester si longtemps sur Orléans, et encore moins dans cet appartement.

Mais je rêve des chaises Teo et Titus de Vincent Sheppard, et d’un grand canapé panoramique. Ce seront mes investissements dans un prochain appartement.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

J’ai un mode de vie plutôt minimaliste : mes achats sont mûrement réfléchis.

Je suis assez maniaque, j’aime que chaque chose soit à sa place : je passe mon temps à remettre les rideaux et coussins en place par exemple. J’aime aussi que tout soit assorti, les serviettes de toilette par exemple : vous ne verrez jamais un set dépareillé chez moi.

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

J’adore me réveiller tôt le matin et ouvrir ma fenêtre pour faire rentrer la fraîcheur et me remettre sous la couette pour lire, flâner sur Instagram, faire ma to-do list de la journée.

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

Mon top 3 en ce moment : Is it true de Tame Impala, Doin’ time de Lana del Rey et Buzzcut season de Lorde.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Aucun gros projet de prévu pour l’instant, je vais seulement changer mon linge de lit : j’ai envie d’une belle parure terracotta et de nouveaux petits coussins ronds.

Est-ce que vous suivez des comptes Instagram pour vous inspirer en déco ?

Mon compte préféré est celui de @cosyhomebycamille, j’affectionne énormément son univers.

Sinon je suis près de 200 comptes déco, dont beaucoup d’Américaines, et canadiennes : @jaimelyncarney @houseofhire @cozy.happy.home et @nest.number.nine par exemple.

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

J’aimerais pouvoir acheter un appartement ou une maison d’ici deux ans, on verra si la vie me le permet ! Mon rêve : une belle maison de ville à rénover avec un petit jardin.

Merci à Marie pour cette jolie visite !

