Cuni dans un arbre ou grasse mat dans une yourte, offrez(-vous) une nuit insolite pour la Saint Valentin

Pour le 14 février, on vous a dégoté l’idée cadeau de dernière minute qui va vous permettre de casser la routine : la Wonderbox Nuit Insolite ! Évadez-vous dans une yourte ou sous un arbre.

J-4 avant la Saint Valentin. C’est la dernière ligne droite pour trouver de quoi gâter votre moitié. Si vous n’avez toujours pas d’idée qui fasse l’affaire, ou si vous aviez carrément oublié que nous étions déjà le 10, pas de panique : la Wonderbox, c’est le cadeau de dernière minute qui assure !

En ce 14 février, pourquoi ne pas sortir des sentiers battus en vous faisant plaisir à tous les deux ? Cette Wonderbox Nuit Insolite vous propose de vous échapper du quotidien pour profiter d’une nuit dans un endroit déroutant.

Cette Wonderbox vous embarque pour une nuit de folie et elle est à 69,90€

Un kif pour deux

En plus de ne pas avoir a chercher des heures un cadeau qui n’est ni des roses ni du Toblerone, cette Wonderbox c’est le moyen de faire un cadeau… qui vous profitera tout autant ! Habile.

Cette Wonderbox nuit insolite vous propose 3900 séjours hors du commun dans toute la France. Votre bien-aimé(e) aura le choix de vous faire dormir dans une roulotte, un bateau, une bulle ou un tipi. Le séjour comprend aussi le petit déjeuner, vous n’aurez plus qu’à prendre votre voiture ou vos billets de train pour rejoindre votre yourte.

Pas besoin de vous précipiter pour choisir, cette Wonderbox est valable pendant trois ans vous avez donc le temps de vous mettre d’accord. De plus, si votre moitié n’est pas convaincue par l’idée de se la jouer aventuriers en pleine forêt, la box est échangeable pendant toute sa durée de validité et autant de fois que vous souhaitez.

La Wonderbox Nuit Insolite, pour qui ?

Ce coffret séduira tous ceux et toutes celles qui sont en quête d’aventure, qui aiment casser la routine et découvrir de nouvelles choses. Il peut aussi vous servir à raviver la flamme de vos sentiments et booster votre amour en profitant d’une expérience singulière !

