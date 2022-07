Cette marque de maquillage n°1 aux US arrive chez Sephora

La marque de maquillage ILIA entre chez Sephora par la grande porte, pour le plus grand plaisir des fans de looks naturels et de produits doux pour la peau.

Lancée en 2012, la marque de maquillage ILIA vient d’arriver en physique dans cinquante magasins Sephora en France. Sa mission ? Proposer des formules simples et efficaces qui allient le meilleur du naturel et de la cosmétique conventionnelle pour sublimer la peau, le côté soin en plus.

ILIA, le maquillage clean sans surprise

Originaire de Vancouver au Canada, c’est lors d’un retour aux sources auprès de sa mère que Sasha Plavsic, qui travaillait dans le rebranding de marques mode et beauté, a commencé à s’intéresser aux formules de ses produits cosmétiques préférés.

Étonnée par le nombre d’ingrédients superflus et controversés qu’ils pouvaient contenir, elle décide de lancer sa marque de maquillage sur des valeurs de transparence et d’authenticité : chez ILIA, « what you see is what you get », explique l’entrepreneuse à Madmoizelle.

Depuis douze ans, la ligne propose des produits multi-usages pensés pour le quotidien, à mi-chemin entre le soin et le maquillage. Et ça fonctionne ! À ce jour, le sérum teinté pour le visage Skin Tint SPF 30 et le mascara Limitless sont n°1 des ventes dans leur catégorie chez Sephora US. Un bon présage pour l’arrivée de la marque dans les boutiques françaises.

Les best-sellers d’ILIA à retrouver chez Sephora

Retrouvez le Stick multi-usages d’ILIA, 37€ pour 4,5 g

Le Multi-Stick d’ILIA est un produit multi-usage pour les lèvres et pour les joues. Sa texture, très crémeuse, glisse sur la peau et lui donne un glow très frais, sans effet gras. Il s’applique au doigt comme au pinceau pour un résultat criant de naturel.

Retrouvez le Mascara Limitless d’ILIA, 29,90€ pour 8 g

Produit culte de la marque, le mascara Limitless recourbe et allonge les cils tout en leur donnant du volume grâce à une brosse constituée de différentes tailles de picots, ainsi qu’à une formule gainante très légère composée de cire d’abeilles et de carnauba. Petit plus non négligeable, il s’élimine à l’eau tiède.

Retrouvez le Sérum teinté Skin Tint SPF 30 d’ILIA, 51€ pour 30 ml

N°1 des ventes aux US, le Super Serum Skin Tint d’ILIA est un produit hybride, à la fois sérum embellisseur et produit de maquillage. Il contient de l’acide hyaluronique, du squalane, et de la niacinamide pour traiter la peau, ainsi que de l’oxyde de zinc pour la protéger contre les UV. Trente teintes sont disponibles chez Sephora pour sublimer un large spectre de carnations.

Retrouvez le Baume à lèvres teinté d’ILIA, 29,90€ pour 4,4 g

Composé d’un mélange d’huiles et de beurres végétaux, le baume teinté Balmy Tint d’ILIA nourrit et hydrate les lèvres tout en donnant une touche de couleur pour un look très naturel comme plus intense.

Retrouvez le Fard à paupières liquide Chromatic Eye Tint d’ILIA, 30€ pour 3,5 ml

Une fois appliquées au doigt ou au pinceau, les ombres liquides Chromatic Eye Tint d’ILIA forment un voile métallique sur la paupière et ne bougent plus d’un pigment. Différents coloris sont disponibles pour répondre à toutes les envies.

