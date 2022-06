Ce soin pour les cheveux abîmés est le plus vendu sur l’e-shop de Sephora

Auparavant réservé aux professionnels, ce soin capillaire n°1 des ventes chez Sephora fait le bonheur des cheveux abîmés et sensibilisés par les traitements chimiques.

En 2017, le segment des soins capillaires représentait 14% du chiffre d’affaires de l’industrie cosmétique française, ce qui le plaçait en quatrième position derrière les produits de soin, le parfum et les produits d’hygiène.

Sur l’e-shop de Sephora, certains produits comme le Soin multi-usage de Moroccanoil ou le Masque à l’huile de figue de Barbarie de Christophe Robin sont largement plébiscités par les consommatrices et consommateurs, mais celui qui bat tous les records de vente n’est autre que le soin pré-shampoing N°3 d’OLAPLEX.

Le soin réparateur N°3 d’OLAPLEX, n°1 des ventes chez Sephora

Lancée en 2014 par deux doctorants en chimie, la marque américaine OLAPLEX s’est donnée pour mission de limiter les dégâts causés par les traitements chimiques, la chaleur ou même la pollution, mais aussi de restructurer la fibre capillaire pour des cheveux plus forts au quotidien.

Comment ? Grâce à un ingrédient actif breveté (le bis-amino) qui a la capacité de réparer, au niveau moléculaire, les liaisons disulfure dans la structure du cheveu. Prometteur, n’est-ce pas ?

Le N°3 d’OLAPLEX est un soin pré-shampoing à utiliser entre deux traitements chimiques pour fortifier les cheveux abîmés, ou la veille d’une décoloration pour les aider à mieux tenir le choc.

Pour profiter de son effet « baguette magique » sur les longueurs, il suffit de l’appliquer généreusement des racines jusqu’aux pointes, sur cheveux essorés et non lavés, de laisser poser le produit une dizaines de minutes, puis de le rincer avant d’utiliser son shampoing habituel. En fonction de l’état de ses cheveux, il peut être utilisé occasionnellement et jusqu’à deux fois par semaine.

Niveau formule, on ne va pas se mentir : si vous êtes adepte de la Clean Beauty ou des produits naturels, ce produit n’est pas fait pour vous. En effet, il est essentiellement composé de molécules synthétiques, dont certaines comme le tetrasodium EDTA et le phénoxyéthanol sont montrées du doigt pour leur impact potentiel sur l’environnement ou la santé. Pour info, le soin a été reformulé début 2022, l’un de ses ingrédients aromatiques, le lilial, ayant été banni par l’UE et le Royaume Uni.

Comme toujours lorsqu’il il s’agit d’ingrédients cosmétiques, à vous de vous faire un avis selon votre charte personnelle.

Retrouvez le soin N°3 Hair Perfector d’Olapex, 29,90€ pour 100 ml

À lire aussi : Pourquoi tout le monde parle de l’astuce mascara de Selena Gomez ?

Crédit photo image de Une : Getty Images