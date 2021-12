Cette imprimante photo pour smartphone immortalisera vos fêtes pour moins de 100€

Exit l’espace de stockage saturé à cause des milliers de photos enregistrées dans votre pellicule. Cette petite imprimante va vous permettre de faire un tri dans votre galerie en imprimant vos clichés en format pola !

Dans une pellicule, on trouve des photos de vacances, un pêle-mêle de selfies du samedi soir complètement flou, mais aussi des photos de familles. Si vous souhaitez faire un peu de ménage là-dedans sans avoir à exiler dans la corbeille les beaux souvenirs de naissance de votre cousine, cette petite imprimante peut être une bonne solution.

Plutôt que de classer vos photos au fond d’un sombre disque dur que vous ne ressortirez sûrement jamais, imprimez-les ! Au lieu de perdre du temps à scroller pour retrouver un souvenir, quoi de mieux que de pouvoir les partager grâce à un bon vieil album ?

L’imprimante pour smartphone surfe sur la cote du Polaroid. Depuis quelques années, il fait fureur grâce au petit format rétro et instantané de ces photos — c’est ce que va offrir cette imprimante à vos photos numériques ! Vous pourrez afficher fièrement vos souvenirs dans un cadre ou sur la porte du frigo.

Que ce soit pour vous ou pour le cadeau de Noël d’un proche, cette imprimante photo c’est le cadeau qui fait toujours plaisir. Pour obtenir des clichés à l’ambiance rétro, Amazon vous offre -16 % sur la Fujifilm Instax !

Encore mieux qu’Instagram

Si vous souhaitez offrir un autre destin à vos photos que celui de votre carte mémoire, Fujifilm a tout prévu. Comme sur Instagram, cette imprimante va vous permettre de partager des photos mais aussi la possibilité de les offrir ! Au lieu de scroller vous pourrez toucher et « poster » vos photos où vous le voulez.

Elle fonctionne en Bluetooth et grâce à l’application Instax Mini Link disponible sur Google Play et l’App Store. Sur l’appli vous pouvez zoomer, rogner, couper ou encore capturer l’instant parfait d’une vidéo pour en faire le Pola que vous voulez. Il suffit ensuite de balayer vers le haut de votre écran, et hop c’est imprimé.

L’appli vous propose un mode Fun : vous pourrez ajouter filtre, cadres, textes sur votre photos avant de les imprimer. Elle offre aussi la fonctionnalité Party Print — il suffit de connecter plusieurs smartphones pour créer une photo de groupe unique ! Chacun contribue au pêle-mêle finale en ajoutant le cliché de son choix.

Son format lui permet de se glisser partout : cette imprimante Instax risque de se retrouver à tous vos événements grâce à sa petite taille et son impression rapide. Il faut compter environ 12 secondes avant d’obtenir votre cliché. Son autonomie lui permet d’imprimer environ 100 photos et son temps de chargement complet est de deux heures.

Cette imprimante comprend quelques petits points faibles qu’ils semblent importants de préciser. Elle est livrée sans une recharge de papier Polaroid Instax — et il faut noter qu’une recharge qui permet d’imprimer 20 photos coûte environ 16 euros. Le prix de la photo est donc un peu élevé. De plus, l’application ne permet pas d’écrire directement sur le cadre blanc de la photo. Il faudra s’armer d’un bon marqueur comme à l’époque.

L’imprimante pour smartphone Fujifilm Instax Link en bref

Fonctionne en Bluetooth et grâce à l’application Instax Mini Link

Disponible sur Google Play et l’App Store

L’appli propose plusieurs modes pour personnaliser encore plus vos photos

12 secondes pour imprimer une photo

