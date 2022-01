Cette enceinte JBL à -30% vous permet d’emporter votre playlist partout où vous voulez

Quoi de mieux qu’un peu de son pour se mettre du baume au cœur ? À la maison ou en route vers les vacances, variété française ou rap US, JBL vous offre l’ambiance que vous souhaitez grâce à son enceinte Bluetooth Xtreme 2.

Pour aller s’adonner à une danse et un karaoké endiablé sur du Céline Dion, il est impératif d’avoir du bon matos. Certaines iront jusqu’à acheter le micro pour des samedis soirs de folies (sauf pour les tympans des voisins) mais en premier lieu, il faut s’équiper d’une bonne enceinte pour un son de qualité.

Pas d’apéro ou de pique-nique entre amis sans musique. On a d’ailleurs tous déjà reçu sur un groupe WhatsApp le fameux : « Qui a une enceinte pour ce soir ? ». S’offrir une enceinte Bluetooth, c’est devenir le héros de son groupe de potes mais aussi pouvoir kiffer sa musique en toute liberté dans son salon ou sur la plage.

Pour rythmer vos soirées, diffuser vos albums préférés et de la bonne humeur, Amazon vous propose pendant les soldes -30% sur l’enceinte Bluetooth JBL Xtreme 2.

La JBL Xtreme 2 va vous faire vibrer et elle est à 209,99€ au lieu de 299,99€ sur Amazon

Votre musique vous suit partout

Pour réviser vos classiques sur la route des vacances ou pour profiter de vos podcasts, la JBL Xtreme 2 a des chances de vous faire craquer. Cette enceinte nomade va devenir votre grand compagnon de voyage.

La JBL Xtreme 2 est équipée de quatre haut-parleurs et deux radiateurs pour vous offrir du bon son, ainsi que d’une batterie rechargeable intégrée qui lui offre jusqu’a 15 heures d’autonomie et peut recharger votre smartphone ou votre tablette.

Grâce à son système JBL + vous pouvez connecter sans fil plus de 100 enceintes dotées du même système. De plus, ses matériaux font d’elle une enceinte robuste et étanche pour profiter de votre musique sous la douche ou au bord d’une piscine.

Pour transporter votre enceinte ou vous le souhaitez elle est dotée d’une sangle de transport qui comporte un décapsuleur intégré pour profiter de quelques sodas ou bières pour vos soirées. Par contre, cette enceinte nomade est imposante donc elle n’est pas le meilleur choix si vous préférez une enceinte qui peut se glisser facilement dans un sac.

L’enceinte JBL Xtreme 2 en bref :

Équipée de quatre haut-parleurs et deux radiateurs pour du son de qualité

Jusqu’à 15 heures d’autonomie

Étanche et résistante

Est livrée avec une sangle de transport équipée d’un décapsuleur

L’enceinte Bluetooth JBL Xtreme 2 est à -30% sur Amazon

Amazon vous offre -30% sur l’enceinte Bluetooth JBL Xtreme 2. Elle est disponible dès aujourd’hui pour 209,99€ au lieu de 299,00€.

