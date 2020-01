Tuto tout simple pour danser en soirée

Tanguy Rousseau t’a concocté en ce jour la vidéo « Les danses en soirée pour les nuls », la première de son nouveau format How to dance. Après l’avoir visionnée, les dancefloors n’auront plus de secret pour toi !

Allez, on se sort le balai du cul (et pas n’importe quel balai, Harry !), et on move son bouli au rythme de la musique bonne bonne bonne !

Comment danser en soirée : la vidéo de Tanguy Rousseau

Alors ? Prête à te lancer sur la piste ?

Comment danser en soirée : les leçons principales

Tanguy Rousseau s’adresse ici aux personnes les moins à l’aise pour danser, celles qui se sentent ridicules au moindre orteil posé sous la boule à facettes.

Si tu fais partie de cette catégorie de gens, n’hésite pas à te lâcher, à oublier un peu tes complexes et à danser non pas en oubliant le monde autour, mais de façon à ce que le monde autour veuille danser avec toi.

Tanguy Rousseau t’explique donc comment reconnaître une montée et un drop dans une musique, ce qui aidera beaucoup ton déhanché !

Ensuite, il t’explique le B.A-BA des pas des principales musiques commerciales : le hip-hop/rap, les sons latinos, le métal et la pop.

Une fois que tu sais tout ça, TOP À LA VACHETTE ! Danse de tout ton corps et de toute ton âme, et crois-y fort ! Pour bien danser, il faut avant tout être sincère.

Et viens donc nous montrer tes nouveaux skills à la prochaine Grosse Teuf !

Bonne chouille ma citrouille !

