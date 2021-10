C’est le must pour une maison qui sent bon  : ce diffuseur d’huiles essentielles est à -40%

Pour un intérieur cosy et dans lequel vous vous sentez bien, il est important d’y associer une odeur qui vous plaît. Super, le diffuseur d’huiles essentielles HoMedics est à -40% sur le site de La Redoute !

Les huiles essentielles permettent de rafraîchir et d’apporter de la douceur à la maison. Elles vous offrent le choix d’une odeur qui vous ressemble pour parfumer votre intérieur, et vous permettront aussi de masquer certaines senteurs !

Par exemple, l’huile essentielle de menthe poivrée peut changer vos lendemains de soirées : avec seulement quelques gouttes, l’odeur de clope froide qui embaume votre salon va disparaître et rendre votre gueule de bois un peu plus supportable.

Mis à part leurs qualités olfactives, ces petites fioles d’huiles naturelles possèdent d’autres vertus.

Certaines, comme la mandarine ou l’orange douce, ont des propriétés apaisantes. Elles vont même jusqu’à favoriser l’endormissement — il ne sera donc plus nécessaire de passer des heures à compter les moutons. D’autres comme la citronnelle et l’eucalyptus vont déboucher votre nez tout l’hiver et éloigner les moustiques durant l’été.

Les huiles essentielles ont beaucoup à offrir et La Redoute vous propose d’en profiter au mieux avec ce diffuseur HoMedics à -40%.

Un diffuseur de bien-être et de bonne humeur

Avec ce diffuseur d’huiles essentielles Ellia, HoMedics vous promet calme, sérénité et zen attitude. Ce petit appareil aux allures de vase design vous offre donc la chance de réaliser un rêve : recréer l’ambiance des magasins Nature et Découvertes dans votre salon.

Composé de matériaux de qualité tels que la céramique, le bois et le verre, ce diffuseur est très résistant. Son design épuré lui permet aussi de se fondre facilement dans votre déco.

Ce diffuseur vous assure une diffusion homogène et parfaite pour les petits espaces. Il suffit de le brancher et d’y verser jusqu’à sept gouttes d’une huile essentielle pour profiter de ses propriétés. Ses trois niveaux de brumisation vont vous aider à réduire votre stress et à apaiser votre corps et votre esprit.

Il est équipé d’un large choix de lumières d’ambiance et de sons apaisants. Grâce à ses douze heures d’autonomie, ce diffuseur éveillera vos sens pour des moments de bien-être toute la journée. Il est livré avec une télécommande et deux flacons d’huile essentielle de qualité thérapeutiques.

Le diffuseur d’huiles essentielles HoMedics en bref

Diffuseur design et résistant

3 niveaux de brumisation

Un large choix de lumières d’ambiances et une gamme de sons apaisants

12 heures d’autonomie

Crédit photo : Tara Winstead (Pexels)