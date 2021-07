Ces vidéos montrent la réalité de l’accouchement (et on serre les cuisses)

Comment apprendre à réaliser un accouchement quand on est professionnels de santé ? Voici un ensemble de vidéos, mais attention : âmes sensibles, s’abstenir.

Si vous avez l’estomac fragile ou que vous ne supportez pas la vue du corps humain qui se déforme, je ne vous conseille pas les vidéos ci-dessous.

En effet, sur TikTok, de nombreux et nombreuses professionnelles de santé publient des vidéos expliquant le déroulé d’un accouchement, le tout réalisé sur des mannequins particulièrement réalistes.

Le déroulé d’un accouchement sur TikTok

Bien évidemment, on ne voit pas ici de « vrais » accouchements, juste des simulations.

Mais on peut surtout y voir des professionnelles de santé s’entraîner à faire sortir la tête du bébé, à recoudre des déchirures post-accouchement, mais aussi à gérer des situations particulièrement difficiles, comme des hémorragies du post-partum, une dystocie des épaules, bref toutes ces petites choses qui peuvent parfaitement arriver dans n’importe quel accouchement.

Bon au moins, il n’y a pas non plus de sang de partout, des matières fécales (oui, on se fait souvent caca dessus quand on accouche, c’est la natuuuure), on n’y voit pas de femme qui souffre, qui crie, qui pleure…

On ne peut voir que la partie purement pratique d’un accouchement, et c’est hyper intéressant.

Pourquoi ? Qui peut avoir envie de regarder ce genre de vidéos, en dehors des professionnelles de santé, dans le cadre de leur formation ?

Eh bien les futures mères qui veulent savoir un peu à quoi s’attendre, ou bien celles qui ont déjà accouché, mais qui n’ont pas trop suivi ce qui arrivait à leur corps tant elles étaient dans un état second (et qui ont peut-être d’ailleurs toujours du mal à intégrer ce qui s’est passé), ou bien encore celles et ceux qui n’ont pas d’enfants, mais qui sont curieux biologiquement, de voir ce qui arrive au corps d’une personne en train de donner naissance à un alien.

Vous êtes prête ? Voici les vidéos en question, qui cumulent déjà chacune plusieurs millions de vues sur TikTok :

Alors, vous les avez regardées ?

