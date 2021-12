Ce manteau cartonne sur Instagram et on ne l’avait pas vu venir

Nous sommes au coeur de l’hiver, et des manteaux continuent d’être les stars des réseaux sociaux. Aujourd’hui, c’est au tour d’un pardessus Baum und Pferdgarten de vivre son heure de gloire.

Chaque saison, des pièces arrivent à se détacher des autres pour devenir des must-have. Que ce soit dans la rue ou sur les réseaux, on commence à les voir un peu partout comme si toutes les personnes qui aiment la mode s’étaient passé le mot.

En vrai, c’est ce qui s’appelle une tendance et certaines d’entre elles se répandent comme une véritable trainée de poudre.

Cet hiver, c’est donc un manteau de la marque danoise Baum und Pferdgarten qui fait parler de lui. Étonnant ? Un peu puisque ce dernier ne rentre pas vraiment dans les tendances du moment !

Avec son aspect oversized (ça c’est trendy), sa longueur en dessous du genou, ses manches larges, son col Claudine XXL et son duo de matières qui offre une pluralité de textures… Il est plutôt étonnant au premier abord.

Et son bleu ? Peut on en parler juste deux secondes ?! Situé entre l’azur et le bleu céleste, il est immanquable.

Pour les plus discrètes d’entre nous, le manteau se décline aussi dans une nuance plus sobre, le noir, pour pouvoir s’accorder plus facilement avec une garde-robe aux couleurs minimalistes de l’hiver.

Parce qu’il fait partie de la collection Pré-printemps 2022 de la griffe, il peut traverser les saisons. Soit en jouant dès maintenant sur la superposition en portant un pull col roulé en dessous; soit en le portant seul les jours où le temps le permet.

Un manteau qui a un prix

Il y a des pièces qui font le tour des réseaux et qui s’avèrent être abordables, et puis il y en a d’autres, comme le manteau Baum und Pferdgarten qui coûtent leur petit pesant de cacahuètes. Son prix ? 389 livres c’est-à-dire environs 456 euros !

Un montant conséquent qui se justifie par l’engagement écologique de la griffe scandinave dorénavant présente au Printemps, qui a emboité le pas à Ganni.

Des manteaux similaires pour vous la péter

Vous n’avez pas 456€ a mettre dans un manteau de ce style ? On vous comprends. Du coup, on vous a sélectionné des pièces du même style pour pouvoir rester dans la tendance sans trop vous ruiner…

Manteau Blue Dory, Baum und Pferdgarten, 456€

Manteau en laine oversized, Mango, 99,99€

Manteau long en alpaga, Zara, 239€

Manteau bleu, Massimo Dutti, 199€

Crédits de l’image de une : @heartzeena, @fiahamelijnck, @bubblyaquarius.

À lire aussi : La pince banane renaît de ses cendres, mais nous avait-elle vraiment manqué ?