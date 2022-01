Ce batteur électrique va vous permettre de rejouer Le Meilleur Pâtissier (et il est à -22%)

Exit les crampes au bras après avoir fait monter des œufs en neige avec votre fouet. Le batteur électrique c’est l’outil essentiel pour tous les cuisiniers en herbes. Il va vous faciliter la tâche en faisant le travail à votre place.

Pour devenir un vrai petit chef, il y a quelques outils de base à s’offrir pour équiper sa cuisine. Après avoir installé des poêles, deux-trois casseroles et un blender dans ses placards, le batteur électrique devrait trouver rapidement sa place.

Que ce soit pour faire une bonne mayonnaise ou une tarte meringuée, ce batteur électrique SEB va devenir un allié de taille. Sa puissance de 450 watts et ses cinq vitesses vont faire de lui un incontournable de la cuisine. Il est livré avec plusieurs accessoires pour vous transformer en queen des fourneaux.

Ses deux fouets vont vous permettre de mélanger, pétrir ou fouetter vos préparations et réussir vos recettes en un rien de temps. Le batteur électrique va surtout faire plaisir au plus gourmands. C’est l’appareil incontournable de la pâtisserie : exit les grumeaux, le batteur électrique vous offre des préparations homogènes en quelques secondes.

Pour obtenir une crème chantilly réussie et 100% homemade, Darty vous offre -22% sur le batteur électrique Seb et va vous aider a devenir le nouveau Cédric Grolet (bon ok, peut être pas, mais vous apprendrez à faire une mousse au chocolat correcte).

Enfilez votre tablier et mettez la main à la pâte avec ce batteur électrique Seb à 34,99€ au lieu de 44,99€

Le batteur électrique va travailler pour vous

La cuisine est un art qui demande un peu de précision et pas mal d’huile de coude. Les deux fouets d’un batteur électrique vont vous faire gagner du temps et de l’énergie pour toutes vos recettes, sucrées comme salées.

Vous trouverez deux fouets pour des préparations délicates comme la chantilly, deux crochets pour pétrir de la pâte et même les plus lourdes mais aussi un pied mixeur pour les soupes, les jus ou les smoothies. Le Prep’Line est aussi livré avec un gobelet mesureur pour cuisiner avec précision.

Ce batteur électrique va vous soulager des tâches ingrates et vous offrir tout le plaisir de cuisiner. Son point fort : en plus de ses cinq vitesses ce batteur est équipé d’une fonction turbo pour être vraiment efficace.

Le batteur électrique Seb Prep’Line en bref

Une puissance de 450 Watts et cinq vitesses

Une fonction turbo pour plus d’efficacité

Livré avec plusieurs accessoires : fouets, crochets, pied mixeur et gobelet mesureur

Le batteur électrique Seb Prep’Line est à -22% sur le site de Darty

Darty vous offre -22% sur le batteur électrique Seb Prep’Line. Il est disponible dès aujourd’hui pour 34,99€ au lieu de 44,99€.

Crédit Photo : Pexels / Katerina Holmes