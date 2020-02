Voici deux ans tout pile que j’officie en tant que reine du sexe chez madmoiZelle !

Tu imagines bien que je ne me serais pas retrouvée dans cette rubrique si je n’avais pas un intérêt certain pour les plaisirs de l’amour et de la volupté charnelle.

Rien de mieux que les bisous, les câlins, les caresses et plus si affinités pour oublier la fournaise délirante de ce monde. C’est gratuit, c’est bon pour la santé et ça donne du plaisir : franchement, que demande le peuple ?

Pour cette box madmoiZelle hivernale, j’ai donc choisi plein d’objets qui vont te permettre de réveiller tes sens et de passer des moments très chauds avec l’élu de ton cœur… ou de ton cul.

Que contient la box madmoiZelle de février 2020 ?

Pas de spoiler ici, je vais te laisser le plaisir de découvrir chez toi le contenu de cette box très caliente. Mais je peux déjà te dire sans gâcher la surprise qu’elle contient :

Un élément deux-en-un pour réchauffer l’ambiance et les corps

Un objet pour titiller les sens de ton ou ta partenaire

Deux éléments utiles et coquins, personnalisés par nos soins

Deux accessoires qui se mangent ET qui donnent chaud (rien à base de piment, je te rassure)

Une jolie chose en dentelle qui n’est pas une culotte…

Tu trouveras aussi dans le livret qui accompagne cette box quelques mots d’amour de ma part, mais aussi de la part d’Élise qui fera bientôt l’unboxing en vidéo !

Commande la box madmoiZelle de février 2020 !

Et bonne nouvelle ! Jusqu’au 10 février, si c’est la première fois que tu commandes la box, tu en auras une deuxième (d’un autre mois) pour 1€ de plus !

Commande ta box en édition limitée !

18,90€ + frais de port

La box madmoiZelle est une offre limitée : elle est disponible du 11 janvier au 10 février et son nombre d’exemplaires est compté. En la commandant maintenant, tu la recevras entre le 15 et le 25 février.

C’est un abonnement automatique à 22,90€ : si tu ne désires pas recevoir la box du mois suivant, tu dois suspendre ton abonnement dans l’espace « Mon Compte ».

Quoi ? Tu es déjà abonnée à la box madmoiZelle ?! AMAZING, tu peux donc chiller, tu n’as rien d’autre à faire puisqu’elle arrivera toute seule dans ta boîte aux lettres.

Tu as des questions sur cette box ou son système d’abonnement ? Envoie un mail à madbox[at]madmoizelle.com !

À lire aussi : 7 idées reçues sur l’orgasme féminin