Bonjour mon petit loutron des mers.

J’ai un problème dans la vie : j’ai beau faire attention, j’ai encore un peu de mal à supprimer totalement les bouteilles d’eau de mon quotidien.

Je le sais pourtant, que le plastique pollue nos océans, et que la meilleure solution c’est encore de boire dans une gourde.

Oui mais voilà, quitte à investir dans une gourde, autant que j’en achète une qui me plaise vraiment.

Et jusqu’ici je n’en ai trouvé aucune qui, en la voyant, me donnerait une envie irrépressible de m’hydrater la glotte.

Si tu es dans la même galère que moi, sache que j’ai peut-être trouvé la gourde de tes (nos) rêves.

Une gourde personnalisable en inox, avec un code promo

La gourde que je te propose est personnalisable (tu peux écrire ce que tu veux et choisir la typo) et est dispo en plus de 60 déclinaisons différentes.

Je t’ai fait une sélection de mes gourdes préférées, avec différentes personnalisations.

Le plus dur ça va être de choisir.

Gourde personnalisable, 500ml, 26€ au lieu de 28,99€ sur Gourde Morning

Tu peux bénéficier d’une promo de 10%, avec le code dédié MADMOIZELLE.

Il est valable uniquement ce mercredi 26 février et seulement sur ce type de gourde.

Je suis allée jeter un œil au reste du site Gourde Morning (calembour validé) et on y trouve aussi des gourdes rétractables, avec paille intégrée ou encore avec un bouchon OREILLES DE CHATS(!!!!).

Bye les bouteilles d’eau, bonjour petite gourde mignonne.

