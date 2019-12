Il n'y a effectivement pas besoin du BF pour la surconsommation, mais s'en est tout de même un composante très forte, et c'est triste que ça arrive en Europe dans un tel contexte de crise climatique. Et le BF est un facteur aggravant de surconsommation, on le voit bien avec le nombre de vente qui se fait chaque année à cette date. S'il s'agissait uniquement de gens qui reportent des achats prévus à cette date pour les avoir aux rabais, ça ne serait absolument pas rentable pour les entreprises. C'est bien parce que ça fait vendre beaucoup, et acheter beaucoup de produits qui n'auraient pas été vendu autrement que ça marche et que ça participe à la surconsommation.Ensuite, il ne s'agit pas juste d'un "j'aime/j'aime pas". Si notre mode de vie n'était pas aussi destructeurs pour les êtres vivants, on serait beaucoup à kiffer le BF ou au moins le regarder avec indifférence. Là, c'est bien pour les conséquences que ça a qu'on est nombreux à être contre (la surconsommation en général, et le BF qui en est un symbole)On est littéralement en train de rendre notre planète inhabitable... https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-changement-climatique-moitie-points-non-retour-atteints-plus-vite-prevu-78602/