13 bijoux entre 19€ et 89€ à (te faire) offrir pour la St Valentin

La Saint Valentin approche et pour l’occasion, je te partage une sélection de bijoux !

La marque Histoire d’Or propose une large sélection de bijoux à tous les prix !

Des bijoux pas chers (moins de 35€) pour la Saint Valentin

Fêter la Saint-Valentin n’est pas une obligation. Mais ce serait mentir que de dire que ça ne fait pas plaisir de recevoir un bijoux de son ou sa bien-aimée, pas vrai ?

Voici donc quelques jolis bijoux, à montrer à ta moitié pour lui faire comprendre ce que tu désires avoir en ta possession…

Ou simplement pour t’aider à trouver quoi lui offrir, toi.

Évidement, tu n’y échapperas pas, les cœurs sont présents partout !

Bague argent doré cœurs, Histoire d’Or, 19€

Collier cœur en argent, Histoire d’Or, 29€

Bracelet en acier, Histoire d’Or, 29€

Bague Love, Histoire d’Or, 29€

Bracelet argent cœurs, Histoire d’Or, 35€

Bracelet cœur en argent, Histoire d’Or, 35€

Pour quelque chose d’encore plus personnel, tu peux opter pour un pendentif avec la première lettre de ton prénom (au cas où ta moitié l’oublierait) dont la forme en cœur reste assez discrète.

Pendentif lettre or jaune, Histoire d’Or, 35€

Des bijoux entre 49€ et 89€ pour la Saint Valentin

Si tu as de quoi mettre un peu plus cher, voici d’autres idées cadeaux, romantiques aussi, mais un peu plus classiques.

Je te propose donc un collier discret, une paire de délicates boucles d’oreilles et des bracelets plus ou moins massifs que le reste, car il en faut pour tous les goûts !

Collier argent double cercle, Histoire d’Or, 55€

Créoles plaqué Or, Histoire d’Or, 69€

Bracelet acier et cuir synthétique, Histoire d’Or, 49€

Gourmette argent, Histoire d’Or, 69€

Bracelet acier, Histoire d’Or, 79€

Bracelet or jaune Love, Histoire d’Or, 89€

Alors, est-ce que cette sélection t’a donné des idées ? Vas-tu fêter la Saint-Valentin, toi ?

