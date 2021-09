Avec #LePoidsDesMots, Instagram France s’engage contre le cyberharcèlement

C’est une campagne de grande ampleur pour un problème qui l’est plus encore. #LePoidsDesMots, lancée par Instagram France, veut sensibiliser la jeunesse au cyberharcèlement.

#LePoidsDesMots est une campagne lancée par Instagram pour sensibiliser à la lutte contre le cyberharcèlement. La volonté du réseau social star est de former 70.000 jeunes à la lutte contre les violences sur internet.

En 2019, 22% des 18-24 ans étaient victimes de cyberbullying selon Statista. En juin 2021, le Ministère de l’Éducation nationale, en collaboration avec l’association e-Enfance (qui est également associé à cette nouvelle campagne Instagram) avaient lancé le 3018, nouveau numéro national contre les violences numériques.

Et avec la récente affaire du harcèlement des enfants nés en 2010 sur TikTok, il est facile de constater que les violences en ligne ne sont pas de l’histoire ancienne.

Nous le savons : ce qui se passe sur Instagram semble parfois hors de la réalité. Mais ce que nous écrivons en ligne, les messages destinés à d’autres utilisateurs, ça a un poids, et parfois de lourdes conséquences.

Concrètement, Instagram s’associe aux associations Génération Numérique et e-Enfance (entre autre) pour un programme de sensibilisation dans 300 écoles en France de septembre 2021 à juin 2022. 1800 ateliers de prévention sont prévus dans les écoles, pour les jeunes entre 11 et 15 ans.

Adam Mosseri, PDG d’Instagram, a déclaré :

« La lutte contre le harcèlement est notre priorité absolue, et nous sommes fiers de lancer une campagne de cette ampleur pour la première fois en France, avec le soutien précieux du gouvernement et en présence de la Première Dame, avec le concours de partenaires reconnus comme Génération Numérique et l’Association e-Enfance. »