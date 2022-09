Aux États-Unis, Adnan Syed est libéré après 23 ans de prison grâce au podcast Serial

Condamné à perpétuité pour meurtre et emprisonné depuis 23 ans, Adnan Syed a été libéré en attendant un éventuel nouveau procès. C’est le podcast Serial qui a apporté des doutes sur l’accusation dont il fait l’objet.

La frontière entre la justice et la culture est parfois ténue. L’affaire Adnan Syed en est une nouvelle preuve. Accusé d’avoir tué son ancienne petite amie, cet américain était derrière les barreaux depuis l’âge de 17 ans alors qu’il clamait son innocence. À 41 ans, un podcast lui a permis d’être libéré.

La contre-enquête d’un podcast à succès

Les faits remontaient à février 1999 lorsque le corps sans vie de Hae Min Lee avait été retrouvé dans un bois de Baltimore. Un an plus tard, son ancien petit ami Adnan Syed était condamné à la prison à perpétuité. Alors âgé de 17 ans, l’adolescent clamait fermement son innocence et se disait victime d’islamophobie.

En 2014, les journalistes du podcast Serial se sont emparés de l’affaire et ont mené une contre-enquête à l’échelle de 12 épisodes. Selon Le Parisien, Serial a été écouté 300 millions de fois à travers le monde et a été adapté en documentaire sur HBO. Leur enquête a révélé de nombreuses négligences dans la gestion de l’affaire, notamment le témoignage d’une jeune fille lui offrant un potentiel alibi.

Le New York Times a révélé que ce lundi 19 septembre, Adnan Syed a été libéré pour la première fois depuis son incarcération à l’adolescence. Les éléments mis en avant par le podcast auraient amené la procureure de Baltimore, Marilyn Mosby, à demander l’annulation de sa condamnation.

Une analyse ADN permettra de déterminer dans les trente prochains jours si les charges à l’encontre de l’accusé seront abandonnées ou si un nouveau procès sera organisé. D’ici là, Adnan Syed est détenu à domicile et porte un bracelet électronique.

