À Londres, un salon offre le laser à ceux qui regrettent leur tatouage Kanye West

Le rappeur américain a notamment multiplié les propos antisémites, justifiant la suspension de son compte Twitter pour « incitation à la haine ».

Il y a celles et ceux qui regrettent d’avoir inscrit le nom de leur ex sur leur peau, d’autres qui voudraient ne jamais avoir craqué pour ce papillon en bas des reins. Pour d’autres encore, c’est un tatouage de Kanye West qu’ils en sont venus à maudire. Pour ceux-là, il existe une solution dont l’AFP s’est fait l’écho. Il y a deux ans, le studio Naama, à Londres, a mis en place un programme appelé « Deuxième chance ». L’objectif, très sérieux, consiste à retirer au laser un tatouage devenu « un fardeau » ou « un rappel constant d’un passé douloureux », comme le symbole d’une appartenance à un gang, une incarcération, une relation toxique ou un symbole haineux, comme Kanye West. Précisons que l’offre de Naama est gratuite, alors que cette prestation coûte normalement environ 2 300€.

Les propos antisémites du rappeur

Eh oui, la tête de Kanye West est désormais un symbole haineux. Après avoir affiché son soutien à Donald Trump, puis arboré un t-shirt sur lequel on peut lire « White Lives Matter » (Les vies blanches comptent) lors de la dernière fashion week à Paris, en réponse à Black Live Matter, le rappeur américain a été une nouvelle fois écarté des réseaux sociaux pour ses propos antisémites. Le 2 décembre, Elon Musk lui-même, le nouveau patron de Twitter, annonçait que le compte de Ye avait été suspendu pour « incitation à la haine ». Quelques heures plus tôt, Kanye West n’avait rien trouvé de mieux que de publier l’image d’une croix gammée entremêlée avec une étoile de David, un symbole associé au judaïsme. La veille, sur le plateau de l’émission InfoWars, il avait déclaré « j’aime les Juifs, mais j’aime aussi les Nazis ». « J’en ai assez des étiquettes, tout être humain a apporté quelque chose ayant une valeur, surtout Hitler. J’aime Hitler », avait-il ajouté au micro de l’animateur et complotiste d’extrême droite Alex Jones. De quoi amèrement regretter de s’être fait tatouer toute référence à l’artiste. On préfèrerait plutôt raviver les couleurs du papillon en bas des reins.

