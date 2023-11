8 calendriers de l’Avent pour enfant (qui ne se mangent pas)

Quand on pense aux calendriers de l’Avent, on pense surtout aux petits chocolats cachés derrière chaque case. Cependant, il en existe d’autres, qui filent moins de caries et qui sont tout aussi chouettes !

Les calendriers de l’Avent sont parfaits pour aider à patienter jusqu’à Noël (et l’ouverture des cadeaux). Souvent, ces derniers, à destination des enfants, sont consommables. Un chocolat par jour est caché derrière une case à ouvrir. Mais savez-vous qu’il existe aussi des calendriers de l’Avent qui ne se mangent pas ? Livres, petits jouets, énigmes… Les mômes (ou les adultes qui kiffent) peuvent aussi patienter en protégeant leurs dents.

À lire aussi : La règle des « 4 cadeaux » pour les gosses est-elle la meilleure idée de Noël ?

Notre sélection des calendriers de l’Avent 2023

On vous présente nos petits préférés de cette année. Au nombre de 8, ils ont l’avantage d’être plus durables que des chocolats, puisqu’on peut soit jouer avec, soit lire des histoires, ou ranger ce qu’on veut cacher dedans, et pouvoir ainsi, pour certains, les réutiliser d’année en année.

Le Calendrier de l’Avent de Schleich (Horse Club)

Les animaux réalistes de la marque allemande traversent les âges. Cette année, Schleich propose son calendrier de l’Avent Horse Club, avec des figurines à collectionner, incluant un personnage, des accessoires, des chevaux, un chien… De quoi s’amuser pour patienter jusqu’à Noël, et même après !

Le calendrier de l’Avent des contes de Nathan

Nathan a sorti son calendrier de l’Avent qui sent bon Noël. Derrière chaque jolie case se trouvent des décorations à accrocher sur le sapin, des emporte-pièces pour faire les plus beaux des sablés, ainsi que des contes à écouter en scannant les images cachées derrière les 24 fenêtres.

Le calendrier de l’avent’Ure de En Cavale

Le calendrier de l’avent’Ure : À bord du train est une enquête de 24 jours qui vous plonge dans un univers plein de mystères. À destination des enfants-espions, cette enquête vous permettra de voyager à bord du Transmerveilleux Express, pour résoudre une énigme top secrète.

Le calendrier de l’Avent en poésie de Gallimard Jeunesse

La période précédant Noël est aussi pleine de douceur, et quoi de mieux qu’un calendrier de l’Avent de poésie pour être totalement dans le thème ? Découvrez ce magnifique livre composé de 24 poèmes d’hiver écrits par les plus grands poètes, allant d’Alfred de Musset à Baudelaire, en passant par Susie Morgenstern… Une belle façon de faire découvrir les beaux mots aux plus petits.

Le calendrier de l’Avent de Playmobil

Tout le monde connaît l’univers de Playmobil. Dans ce calendrier Princess Magic, on peut y retrouver des personnages, des accessoires, un cheval ailé, un bonhomme de neige, et un décor en carton qui permet de recréer une scène féerique pour Noël.

Les romans de l’Avent de Auzou

La chouette maison d’édition Auzou propose des romans de l’Avent, donc chaque chapitre se découvre jour après jour, jusqu’au 24 décembre. Pas moyen de gratter un chapitre en avance, les pages doivent se découper au fur et à mesure. Nos petits préférés cette année ? L’immeuble enchanté et La magie de Noël.

Le calendrier de l’Avent créatif de Pilot

Si vous aimez fabriquer des choses avec vos petits doigts et ceux de vos héritiers, les kits créatifs Pilot sont faits pour vous ! Vous pouvez construire et customiser tout un village de Noël, à l’aide de petites maisons à plier et à décorer avec des feutres Pilot. Vous pouvez mettre des petits trucs à l’intérieur des maisons pour les ouvrir chaque jour jusqu’à Noël !

Mon premier calendrier de l’Avent de Haba

Dès deux ans, votre grumeau peut commencer à avoir son propre calendrier de l’Avent, et c’est chez la géniale marque Haba qu’il faut chercher. Des petites figurines en bois sont à collectionner et à découvrir pendant 24 jours, dans le but de recréer un marché de Noël tout en couleur.