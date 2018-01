Le film sur Voldemort dont je n’osais rêver est sorti sur YouTube !

Mise à jour du 14 janvier 2018 — Le film est sorti ! C’est parti pour 55 minutes de bonheur ! Cette production n’a aucun lien avec les studios Warner ou J.K. Rowling.

Publiée samedi 13 janvier à 21h sur YouTube, la vidéo est dans les tendances. Ça ne m’étonne pas !

Voici le lien, et bon film à tout le monde ! 🍿

Publié le 29 mai 2017 — Alors que les studios Warner Bros. et J.K. Rowling sont bien occupés avec les cinq films des Animaux fantastiques, on peut compter sur les fans pour explorer d’autres aspects du monde si riche d’Harry Potter.

Un film sur Voldemort réalisé par des fans

Parmi les figures emblématiques de la saga qui mériteraient qu’on s’y attache un peu plus, il y a le terrible, redouté et fascinant Voldemort.

Buzzfeed nous apprend que des producteurs indépendants et amateurs, réunis avec Tryangle Films, se sont donc lancé le défi aussi ambitieux qu’enthousiasmant de s’attaquer à ce personnages obscur par le prisme cinématographique.

Ils indiquent sur leur site « vouloir prouver comment, avec persévérance et passion, même sans de gros budgets hollywoodiens, il est possible de réaliser des films compétitifs et qualitatifs ». Leurs créations n’ont d’ailleurs pas pour but de faire des bénéfices.

La bande-annonce qui suit est à la hauteur de ce qu’on nous annonce, et d’une qualité tout simplement époustouflante, avec une parfaite maîtrise des effets spéciaux.

Voldemort : Origins of the Heir, le premier teaser

Un teaser final avait été publié en décembre 2017, histoire de relancer la hype.

Voldemort : Origins of the Heir a donc pour ambition de retracer les jeunes années de Tom Jedusor et de montrer toutes les ficelles de sa vie qui l’ont mené à devenir le sorcier le plus redouté du monde.

Ces premières images laissent imaginer un film très immersif et à la hauteur de ce que l’on a l’habitude de voir sur grand écran, ce qui est sacrément impressionnant !

Le film devrait être disponible en octobre sous réserve que les créateurs parviennent à réunir les fonds suffisants. Par ailleurs, on attend encore l’autorisation de Warner Bros. mais le film devrait être disponible sur YouTube.

