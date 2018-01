Coucou vous !

Ici Léa Castor, de retour pour te parler d’un sujet qui m’a touché jusqu’au plus profond de mes tripes : la rupture.

Alors bien sûr ça commence par la rupture classique, celle d’une relation amoureuse.

Mais en prenant un peu de recul, je me suis rendue compte qu’il y avait beaucoup plus à dire sur la rupture entre moi et moi (promis je ne suis pas partie en ego trip, j’attends d’être millionnaire pour ça !).

Je vous laisse découvrir mon récit ! Si vous avez vécu la même chose, venez tout me raconter dans les commentaires !

