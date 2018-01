La BD qui remporte le Prix Fnac 2018 est un hymne à la vie qu’il faut lire absolument !

Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens permet de contribuer au financement de madmoiZelle. : toute commande passée via ces liens permet de contribuer au financement de madmoiZelle. Comment, pourquoi, qu’est-ce donc ? Toutes ces questions et bien d’autres concernant le principe d’affiliation trouvent leur réponse dans cet article de Fab : Pourquoi madmoiZelle se met aux bons plans façon téléshopping ?

Mise à jour du 18 janvier 2018 – Et nous avons le nom de la bande dessinée qui remporte le prix Fnac 2018 !

C’est le livre Betty Boob de Vero Cazot et Julie Rocheleau qui remporte la compétition !

Le public a donc choisi de récompenser cette superbe BD, au thème qui n’est pas des plus évidents puisqu’il aborde le cancer du sein.

Mais il rend hommage à la vie comme peu de livres réussissent à le faire, en donnant une envie folle de la croquer à pleines dents et d’aller jusqu’au bout de ses envies.

Pour vous procurer le livre, rendez-vous sur Place des libraires, Amazon et la Fnac

Idéal Standard, Aude Picault

Le 8 décembre 2017 – Lectrices et lecteurs de bande dessinée, musclez votre index, vous êtes invité•es à élire votre ouvrage préféré de l’année selon une sélection effectuée par les libraires de la Fnac !

En effet, dans le cadre du Prix de la BD Fnac 2018 vous avez jusqu’au 10 décembre 2018 pour faire votre choix, avant de découvrir le ou la gagnant•e le 17 janvier 2018.

Pour vous décidez dans votre choix, voici 5 bandes dessinées particulièrement à découvrir sur les 20 sélectionnées !

Clique ici pour voter pour ta bande dessinée préférée !

Collaboration Horizontale, Navie et Carole Maurel

Collaboration horizontale raconte l’histoire des protagonistes, principalement féminins, d’un petit immeuble parisien, en plein dans l’occupation allemande. Ces femmes aux personnalités et aux destins entrecroisés se déchirent et se soutiennent, coincée parfois inextricablement entre patriotisme, éthique et sentiment.

Une histoire forte, teintée de nostalgie, qui ne manquera pas d’émouvoir.

Pour vous procurer le livre, rendez-vous sur Place des libraires, Amazon et la Fnac

Betty Boob, Vero Cazot et Julie Rocheleau

Betty souffre d’une tumeur au sein et doit subir une ablation. Mais suite à l’opération, son compagnon n’arrive plus à la regarder comme avant, et Betty perd même son travail. Elle va croiser la route d’une revue burlesque qui va lui offrir une nouvelle vie, celle qui va lui permettre d’assumer son corps mutilé et d’en faire une force.

Le sujet est grave, mais son traitement avec humour et une poésie fantastique le rend formidablement positif. Il prend l’allure d’une célébration de la vie, de celles qui font du bien.

Pour vous procurer le livre, rendez-vous sur Place des libraires, Amazon et la Fnac

Idéal Standard, Aude Picault

Claire a la trentaine, et la société lui rappelle qu’elle devrait d’ores et déjà être en couple, voire même avec un enfant. Sa rencontre avec Franck semble lui ouvrir la voie vers la norme sociale… mais est-ce vraiment ce qu’elle veut ?

Voici une réflexion très intéressante, légère et mélancolique, sur la pression qui empoisonne les trentenaires. Cy. vous en avait parlé d’ailleurs parlé lors de notre live #EllesSontBadass du 8 mars 2017.

À partir de 3:30

Pour vous procurer le livre, rendez-vous sur Place des libraires, Amazon et la Fnac

Imbattable T1 : Justice et légumes frais, Pascal Jousselin

Imbattable est un super-héros par comme les autres. Il résout les crimes et sauvent les badauds en anticipant ce qui va se passer dans les cases suivantes de la bande dessinée. C’est compliqué à expliquer mais ça n’en demeure pas moins brillant !

LA bande dessinée jeunesse de l’année, dont la virtuosité narrative est complètement hallucinante. Elle offre au passage une belle leçon et toute une réflexion sur la création littéraire. J’avais exprimé mon profond enthousiasme dans l’épisode 1 d’Un pipi, une histoire et au lit, mon podcast sur la littérature jeunesse :

À partir de 22 : 35

Pour vous procurer le livre, rendez-vous sur Place des libraires, Amazon et la Fnac

Le joueur d’échecs, David Sala d’après Stefan Zweig

David Sala a adapté le roman de Stefan Zweig, dans lequel des personnages apprennent qu’un célèbre joueur d’échecs est présent sur le paquebot sur lequel ils voyagent. Ils vont alors le défier pour une partie, qui tourne à leur désavantage. C’est alors qu’un mystérieux inconnu leur souffle comment reprendre l’avantage sur le champion. D’où vient cet individu, pourquoi est-il si doué au point de faire pâlir un expert ?

Le récit est captivant, et on se sent embarqués dans les tumultes psychologiques des personnages à mesure qu’ils perdent pieds. David Sala est l’un des plus talentueux illustrateurs contemporains, et il le prouve une fois encore avec cette bande dessinée, autant à contempler qu’à consumer.

Pour vous procurer le livre, rendez-vous sur Place des libraires, Amazon et la Fnac

Rendez-vous sur le site du Prix Fnac 2018 pour voter pour une de ces bandes dessinées, ou pour une autre de votre choix !

À lire aussi : 4 livres sains sur le sexe, pour s’affranchir des pressions sociales