Hogwarts Mystery, le fameux « Harry Potter Go », a sa bande annonce

Mise à jour le 18 novembre 2018 —

Il est là ! Oui ! Oui ! Oui !

Harry Potter : Hogwarts Mystery, un trailer immersif

Il y a quelques semaines, je te parlais de Harry Potter : Hogwarts Mystery.

Un jeu a priori tout simple, dont l’objectif est de faire de toi une sorcière. Tu pourras grâce à lui rentrer à Poudlard et suivre tous les cours dispensés par tes professeurs préférés.

Les portes de l’école de magie vont donc ENFIN s’ouvrir à toi. Il était temps, bon sang !

Ce jeu de rôle te permettra de vivre l’expérience magique à 100% en te donnant l’opportunité de créer ton propre avatar.

À travers lui, tu pourras apprendre des tours de magie, te faire des potes aussi cool que Ron Weasley (car c’est la meilleure personne), entrer en rivalité avec les élèves des maisons adverses.

Bref, tout comme dans les films.

Et puis, au fur et à mesure du jeu, tu vas devenir une sorcière de plus en plus balaise.

Et plus tu progresseras, plus il te sera possible de débloquer de nouvelles fonctionnalités du jeu. Tu pourras avoir accès à d’autres endroits de l’école, de nouveaux sorts, et de nouvelles compétences.

Bref, le pied !

Voilà à quoi ressemblera ta vie dans Harry Potter: Hogwarts Mystery :

Harry Potter : Hogwarts Mystery sera disponible dès l’année prochaine sur l’App Store, Google Play et l’Amazon Appstore.

Article initialement publié le 12 décembre 2017 —

Tu nourris le dessein secret (ou pas) d’un jour recevoir une lettre t’indiquant que tu feras bientôt ta rentrée à Poudlard ?

Sache que… ÇA VA T’ARRIVER !

Harry Potter, le jeu mobile qui fait de toi une sorcière !

« Poudlard, c’est ma baraque, wesh ! »

Plusieurs années après la fin de la saga Harry Potter, le phénomène est toujours d’actualité.

En témoigne l’annonce de ce RPG officiel Harry Potter sur mobile, dont le concept est tout simple : réaliser ton rêve et faire de toi la meilleure des sorcières.

Warner Bros Interactive Entertainment planche actuellement sur le projet, qui sera développé par Jam City (Panda pop).

Dans un communiqué de presse, la Warner a révélé quelques infos sur ledit jeu. Nous pourrons donc bientôt :

Intégrer Poudlard

Assister à tous les cours dispensés par Dumbledore, McGonagall, Severus Rogue et Trelawney

Et ce ne sont que les premiers détails d’un jeu qui s’annonce épique.

Comment installer le jeu mobile Harry Potter ?

Et ce n’est qu’une facette du kif !

Le développeur Niantic (Pokémon Go) s’apprête également à accoucher d’une merveille intitulée Harry Potter : Wizards Unite grâce auquel les joueurs pourront transformer leurs téléphones en baguettes magiques !

mdr bois de l’eau Malefoy

Non mais où s’arrêtera le rêve ?

En tout cas, si Pokémon Go ne m’avait pas, mais alors PAS DU TOUT passionnée, je pense que ce jeu devrait me rendre complètement accro !

