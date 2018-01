Nina Luka te donne des conseils pour cultiver l’amour de soi

Aaaah, l’amour de soi, niquer ses complexes, accepter son corps, son caractère, ses qualités et ses défauts, c’est un sport quotidien !

Parfois, je me demande si un jour, j’arrêterai de m’en mettre plein la gueule gratuitement. Parce que finalement, quel juge est plus sévère à propos de toi que toi ?

Nina Luka a des solutions pour t’aider à être plus cool et t’aimer un peu plus chaque jour.

3 tips pour cultiver l’amour de soi au quotidien

Nina te donne trois conseils pour te kiffer un peu plus au quotidien : te faire des compliments quand tu croises ton reflet, te demander « que ferait une personne qui s’aime ? » et prendre 10 minutes par jour pour te faire du bien.

Personnellement, celui qui m’a le plus marqué, c’est de se faire un compliment à chaque fois qu’on voit son propre reflet.

Quand j’ai vu sa vidéo, je me suis dit que ça faisait beaucoup quand même. Je croise pas mal de miroirs dans ma journée, sans compter l’appareil photo de mon portable qui s’ouvre en mode selfie quand je veux prendre une photo du paysage.

Quand tu mets la caméra frontale accidentellement pic.twitter.com/invAt2D1rj — Moyen-Âge Réactions (@MoyenAgeReac) December 13, 2017

Puis, l’autre soir, je suis rentrée chez moi après m’être rendue à la danse. J’étais en larmes parce que, quand je ne réussis pas, j’ai tendance à m’auto-flageller.

En arrivant chez moi, j’ai croisé mon reflet dans le miroir en pied de mon entrée. Je me suis stoppée deux secondes pour me faire un compliment, pour contre-balancer ma frustration du cours du danse. Et ça a un peu marché.

Et le matin suivant, en me demandant comment j’allais m’habiller, je me suis dit « comme une personne qui s’aime ». Je me suis sentie bien dans mes fringues toute la journée.

Merci Nina !

Toi, ça te tente d’essayer de cultiver l’amour de soi ? Est-ce que tu vas essayer les conseils de Nina ? Tous ou seulement un ? Dis m’en plus dans les commentaires !

À lire aussi : Manifeste pour l’amour de soi