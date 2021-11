Vous voilà gâtée : RED by SFR vous offre 100 Go et un iPhone 8 pour 15 euros par mois

Si votre smartphone vous lâche, plus besoin de s’endetter pour en changer ! RED by SFR vous propose un deal qui ne se refuse pas.

En 2021 profiter d’Internet sur son téléphone est devenu une banalité. Connaitre les dernières actus, profiter d’un film, d’une série ou mater les photos d’une copine en direct de l’autre bout du monde depuis son petit écran, c’est vraiment le pied.

Malheureusement, toutes ces merveilleuses activités ont un coût qui peut faire mal — entre le prix de votre forfait mobile et le téléphone qui rend l’âme à la fin du mois, votre compte en banque peut très vite basculer dans le rouge !

Pour vous éviter quelques soucis, RED by SFR vous propose le RED DEAL. Cette offre vous propose de profiter de 100 Go d’Internet par mois et d’un iPhone 8 reconditionné, le tout pour 15 euros par mois.

À quelques semaines de Noël, RED by SFR enfile sa hotte et son costume rouge pour vous gâter. Le RED DEAL vous offre un forfait mobile à 15 euros par mois et qui vous permet de profiter de 100 Go d’internet et d’un iPhone 8 reconditionné sans que cela vous coûte un centime de plus.

Ce forfait vous offre 100 Go en très haut débit avec la possibilité de recharger 50 Go pour 10 euros. Les appels, SMS et MMS sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine, Amérique du Nord et Dom (hors Mayotte) et dans la limite de 200 destinataires.

Petit bonus, vous n’avez pas à vous inquiéter de votre facture téléphonique au retour des vacances. Depuis l’UE, les DOM, la Suisse et l’Andorre, vous bénéficiez de 13 Go d’Internet en plus mais aussi des appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine.

Cependant, un deal est un deal — il y a forcément quelques conditions et cette offre n’échappe pas à la règle…

Le RED DEAL n’est disponible que sous engagement pour une durée de deux ans. De plus, cette offre n’est pas disponible pour les changements de forfait : pour en bénéficier, il faut obligatoirement ouvrir une nouvelle ligne mobile RED même pour celles qui seraient déjà clientes.

Pour 15 euros par mois, RED by SFR vous propose de profiter de ces avantages mais aussi d’acquérir un iPhone 8 gris reconditionné.

Attention : il ne faut pas confondre téléphone reconditionné et téléphone d’occasion ! Il ne s’agit pas d’un smartphone qui a été réinitialisé par un vendeur douteux : le reconditionnement d’un smartphone passe par des pro de la tech, pour le nettoyer, le réparer et le remettre en boîte. Ces experts contrôle le téléphone sur plus de 30 points différents comme l’appareil photo et la qualité de l’écran tactile.

L’iPhone 8 offert avec ce forfait mobile laissera apparaître quelques rayures sur l’écran, la coque et la tranche. Il est débloqué pour tous opérateurs, ce qui vous laisse la possibilité de l’offrir a l’un de vos proches si le coeur vous en dit. Il est garanti pendant 24 mois et livré avec des accessoires neufs.

L’iPhone 8 saura vous séduire tout d’abord par son format compact. Même quatre ans après sa sortie il est toujours aussi populaire — par exemple il a reçu récemment la dernière mise à jour iOS 15 ! Son point faible est sans aucun doute la batterie, qui ne tiendra pas forcément le coup après plusieurs heures sur les réseaux sociaux ou sur Netflix…

Cette offre RED by SFR est disponible dès aujourd’hui et jusqu’au 15 novembre inclus alors ne perdez pas de temps.

