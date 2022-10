Vous avez une âme créative ? Ce concours est fait pour vous

Pour sa troisième édition, le concours national Mlle Pitch Awards & Co ouvre à nouveau ses inscriptions à toutes les personnes créatives pour concevoir la meilleure campagne publicitaire pour une grande cause.

Mlle Pitch est une agence de communication créative, engagée sur de grandes problématiques sociétales. En 2020, l’agence fonde les Mlle Pitch Awards & Co, un nouveau concours de publicité national qui offre, chaque année, une part de voix publicitaire inédite pendant un an à une ONG différente. Le concours permet à des talents de montrer l’étendue de leur créativité et de leurs compétences à des professionnels du secteur.

Le concours parfait pour les talents créatifs

Vous avez probablement déjà aperçu dans des abribus, ou dans d’autres espaces d’affichages, des campagnes publicitaires venant des Mlle Pitch Awards & Co, sans le savoir. Ces campagnes, pour le Secours Populaire Français, la Fondation Abbé Pierre ou encore la Croix Rouge Française, ont été imaginées par des gagnants du concours.

Visuels des campagnes lauréates des Mlle Pitch Awards & Co

Les Mlle Pitch Awards & Co sont ouverts à tous les talents créatifs : étudiants en art graphique ou en communication, jeunes créatifs, freelances ou réalisateurs, toutes et tous sont conviés à participer. Chaque année, depuis trois ans, ce challenge leur propose de développer des conceptions publicitaires en réponse au brief de l’année, c’est-à-dire un document qui présente les informations nécessaires à la réalisation des livrables attendus.

Il est possible de concourir dans plusieurs catégories : l’affichage, le film, le digital, la campagne 360° et, nouveauté de cette année, la catégorie XR (réalité virtuelle ou augmentée). Si plusieurs supports vous intéressent, ne vous limitez pas à un seul d’entre eux. Il est possible de vous challenger dans plusieurs catégories.

De façon individuelle, ou en équipe, vous pouvez tenter votre chance pour gagner un, ou plusieurs, des huit prix en lice. Comme tout travail mérite salaire, pour récompenser les efforts des lauréats, une dotation de 14 000 € est partagée entre les primés.

Si cette somme ne motive pas assez les plus réticents d’entre vous, il faut garder en tête que ce concours représente un réel tremplin pour celles et ceux dont le travail porte ses fruits. Par exemple, les étudiantes gagnantes de l’édition 2019 se sont fait repérer puis démarcher par des agences créatives.

Une troisième édition aux couleurs de la santé

Pour l’édition de cette année, c’est l’ONG Médecins du Monde qui est mise à l’honneur. Cette organisation lutte depuis 1980 pour que la santé soit juste, accessible et équitable pour toutes et tous.

La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Médecins du Monde

Médecins du Monde a rendu public son brief, dans lequel l’organisation revient sur ses grands objectifs de campagne, ses contraintes, et les détails techniques. Cette année, l’ONG souhaite communiquer sur leur engagement pour la santé face à des situations sanitaires dangereuses. Ainsi, elle réduit l’impact des environnements nocifs pour la santé.

Accéder au brief de Médecins du Monde

À travers cette campagne, Médecins du Monde veut sensibiliser les moins de 25 ans sur les environnements toxiques avec leur impertinence et ton militant habituel. L’occasion pour vous, jeunes créatifs intéressés par le concours, de laisser libre à court à votre imagination pour une cause dont le combat est important.

Comment participer au concours ?

Pour vous inscrire et tenter votre chance aux Mlle Pitch Awards & Co, rien de plus simple. Il suffit de poster vos créations dans la bonne catégorie sur le site du concours. Après avoir rempli un simple formulaire, il vous faudra joindre votre livrable au format .zip.

S’inscrire aux Mlle Pitch Awards & Co à partir du 15 novembre

Vous pourrez déposer vos candidatures à partir du 15 novembre 2022 sur le site du concours, et les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au 28 février 2023, date à laquelle il ne sera plus possible de proposer vos créations. Vous avez donc un peu de temps pour réfléchir à votre concept, fonder une team ou non, et activer votre matière grise pour créer la meilleure campagne publicitaire que ce monde ait connue.

À vos cerveaux, prêtes, prêts, pensez !

Crédits photo : Andrea Piacquadio – Pexels