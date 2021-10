Violence, santé, mobilités : ce projet vous invite à co-créer la prévention de demain

Depuis le 6 octobre et jusqu’au 5 novembre, les 18-30 ans prennent les rênes avec leur propre plateforme participative dédiée au partage de leurs idées en matière de prévention !

En septembre dernier, Allianz France et l’association Prévention Routière ont fait copain-copain avec Opinion Way et ont mené l’enquête sur les nouveaux besoins des jeunes en matière de prévention. Résultat, les 18-30 ans ont besoin que ça bouge !

Selon le sondage, la majorité d’entre eux (36 %) souhaitent que la prévention en matière de violence soit renforcée. 32 % déclarent vouloir du changement concernant la sécurité routière et 28 % des interrogés jugent que la prévention relative à la santé mentale pourrait être améliorée.

L’envie est là, mais comment la canaliser ? Pour faire suite à ces résultats encourageants, une plateforme de brainstorming en ligne, Nos idées pour avancer, a été lancée le 6 octobre pour recueillir l’avis des jeunes sur ces sujets.

Un besoin de renouveau

Le sondage, mené auprès de plus de 1000 jeunes, n’était que la première étape de ce remue-méninges géant. Les besoins révélés par l’enquête serviront de tremplins pour des changements concrets, ou en tout cas, pour en recueillir les plans d’actions. Et pour François Nédey, membre du Comité Exécutif d’Allianz France, la pandémie n’est pas étrangère à ce besoin de nouveauté. Il explique :

« Ce sondage confirme le sentiment que les attentes des 18-30 ans en matière de prévention ont évolué avec la pandémie. Forts de la richesse de ces enseignements et pour aller encore plus loin, nous lançons avec les jeunes, une grande consultation, « Nos idées pour avancer ». Cet exercice inédit de réflexion collective nous permettra de comprendre leurs aspirations profondes et de les conduire à formuler des propositions en matière d’actions de prévention qui leur correspondent. »

Et les idées fusent déjà, puisque le 24 et 25 septembre derniers, 24 jeunes s’étaient réunis pour un atelier et ont déjà pondu des premières pistes. Parmi les idées évoquées, un filtre Snapchat pour lutter contre la consommation de gaz hilarant, des casques de réalité virtuelle pour comprendre les effets de l’alcool au volant et des cellules d’écoute dans les établissements scolaires.

Un brainstorming géant

Si vous avez entre 18 et 30 ans, vous pouvez d’ores et déjà voter pour vos propositions préférées et les enrichir de vos propres idées d’actions de sensibilisation à mener pour prévenir les risques en termes de mobilités, de violence ou encore d’addictions.

Une chaîne YouTube dédiée regroupera les pitchs de certains et certaines participantes, et en décembre 2021, un livre blanc « Nos idées pour avancer » rassemblera les propositions qui auront récolté le plus de votes et sera remis aux représentants du Gouvernement.

Si le projet vous tente, à vos votes, donc !

À lire aussi : La prévention sur le VIH et le sida se dégrade chez les 15-24 ans

Crédits photos : Fauxels et Canva Studio (Pexels)