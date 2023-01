Une poussette intelligente : miracle technologique ou menace pour l’humanité ?

Parents privilégiés du monde entier, réjouissez-vous, une poussette intelligente arrive sur le marché : elle berce le bébé, diffuse des bruits blancs et avance toute seule à côté de vous quand elle est vide.

Si vous pensez que rien ne ressemble plus à une poussette, qu’une autre poussette, vous n’êtes pas (encore) darons. En tête du classement des articles de puériculture les plus casse-tête, le choix périlleux de la poussette cristallise toutes nos angoisses de futurs parents. Heureusement, la start-up canadienne Glüxkind a décidé de vous venir en aide en inventant Ella, une poussette intelligente qui devrait répondre à tous les impératifs du quotidien des familles.

Une poussette intelligente ? Mais quelle est cette sorcellerie ?

À priori, le terme poussette intelligente sonne plutôt comme une menace. Les poussettes lambdas essayent déjà de nous pourrir la vie en roulant quotidiennement dans des crottes de chien et en refusant de se replier. Cette fois, munie d’intelligence, Ella la carriole infernale pourrait bien réussir à annihiler l’humanité toute entière.



Heureusement, les fonctionnalités de ce landau au haut potentiel intellectuel font merveilleusement bien diversion : grâce à ses capteurs, la poussette du futur détecte tous les obstacles qui se trouvent sur sa route afin de les contourner ou de s’arrêter si nécessaire. Fidèle et prudente (ou manipulatrice ?), elle freine également dans les pentes, ne dépasse pas la vitesse de 4 km/h et s’arrête lorsqu’elle s’éloigne trop de ses propriétaires.

Ella, la poussette au service de votre bébé

Si vous pensiez que la poussette allait promener le bébé à votre place pendant que vous profitiez de votre canapé, désolée, mais c’est non. Ses fonctionnalités ne se déclenchent que lorsqu’elle est vide, par exemple quand votre enfant réclame vos bras, ou accepte de faire quelques pas. Elle roulera donc sagement à vos côtés, alors que vous enlacerez le marmot ou qu’il trottera en vous tenant calmement la main (dans vos rêves). Une fois l’enfant convaincu de réintégrer son habitacle roulant, Ella la poussette pourra le bercer grâce à son système de rocking-chair et diffuser des bruits blancs pour l’endormir (dans vos rêves, bis).

Ce petit bijou a été primé lors du prix de l’innovation CES qui se tient actuellement à Las Vegas et sera vendue aux alentours de 3100 euros. L’engin sera disponible à la vente en Amérique en 2023, mais l’Europe va devoir attendre encore un peu. Et vous ? Seriez-vous prêts à confier votre enfant à une poussette intelligente ?

À lire aussi : Le jour où l’on a essayé de résister à la tentation dans un magasin de puériculture

Crédit photo image de une : Getty Images