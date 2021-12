Toujours plus : Jamie Spears veut que sa fille paie ses frais d’avocats

Né avant la honte, le père de Britney Spears n’a plus un sou en poche et réclame que sa pop star de fille s’acquitte de ses factures. Bah oui, comme au bon vieux temps de la tutelle, pardi.

Treize ans de tutelle, ça ne s’efface pas comme ça. Certains ont visiblement du mal à passer à autre chose. À commencer par Jamie Spears.

Un peu plus d’un mois après la levée de la tutelle de Britney Spears, on pensait le feuilleton terminé, mais il faut croire que nous ne sommes pas à l’abri de rebondissements.

Selon Variety, le père de la chanteuse réclame le paiement de ses frais juridiques, après les longues démarches qui ont abouti à sa suspension dans un premier temps, puis à la fin de la tutelle.

Une « abomination », a déclaré l’avocat de Britney Spears — dont on connaît déjà la détermination à faire la lumière sur qui a bénéficié pendant plus de dix ans de la mainmise sur les finances de la popstar.

Jamie Spears au bord de la faillite

La situation est tout simplement aberrante : durant les treize ans de tutelle, c’est Britney Spears qui a payé les frais juridiques de son père, puisqu’il était son tuteur (oh rien du tout, une bagatelle, 1 200 dollars de L’HEURE). Mais la chanteuse devait aussi payer pour sa propre défense afin de s’extirper de ce système.

« Un règlement rapide à cause des frais d’avocats de Jamie est nécessaire pour assurer que la tutelle peut être liquidée promptement et efficacement pour permettre à Britney de prendre le contrôle de sa vie, tel qu’elle et Jamie le souhaitent. »

La requête loue aussi l’engagement et le dévouement de Jamie Spears pour s’être occupé de sa fille depuis 2008 et note qu’« il serait contraire à la politique publique que les années que Jamie a consacrées à protéger sa fille […] le soumettent à une faillite personnelle et à la ruine en se défendant d’affirmations sans fondement. »

Mathew Rosengart, l’avocat de Britney Spears, a répondu vertement à la demande, rappelant les « millions de dollars » qu’il a engrangés sur le dos de sa fille, en lui imposant des tournées et un rythme effréné qui a mis sa santé en danger.

« La tutelle a été close, et M. Spears suspendu honteusement. Sous ces circonstances, sa demande est non seulement légalement dénuée de valeur, c’est une abomination. Britney a témoigné de façon poignante sur la souffrance que son père lui a causé et cela ne fait que s’y ajouter. Ce n’est pas ce qu’un père qui aime sa fille ferait. »

En bref, l’affaire Britney Spears est loin d’être terminée…

À lire aussi : TEST – En quelle Britney Spears vous déguiser pour Halloween ?

Crédit photo : marcen27 via Flickr