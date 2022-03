« Toujours Là », la nouvelle campagne d’Info Endométriose montre les ravages de la maladie au quotidien

Pour la semaine européenne de prévention et d’information sur l’endométriose, Info Endométriose lance la campagne Toujours Là pour montrer l’impact de la maladie sur tous les aspects de la vie quotidienne.

Une sensation de brûlure, une pointe, une pression insoutenable… C’est par des images et des sons simples mais terriblement inconfortables que Info Endométriose a voulu symboliser les douleurs ressenties par les personnes atteintes d’endométriose.

Cette semaine, le spot de la campagne Toujours Là sera diffusé sur les chaînes du groupe France Télévisions. L’objectif ? Montrer le handicap « physique, social, sexuel et psychologique » de la maladie qui touche une personne menstruée sur 10.

En cette 18ème Semaine de prévention et d’information sur cette maladie gynécologique très répandue et pourtant taboue, l’association a voulu montrer le calvaire des patientes et ses conséquences.

Plusieurs d’entre elles ont pris la parole dans une série de témoignages, comme Whitney qui évoque la difficulté d’avoir une vie sexuelle épanouie ou bien Maude qui raconte son errance médicale depuis l’adolescence :

Même si la maladie n’est plus autant ignorée qu’il y a encore quelques années, les personnes atteintes font encore face à des remarques incongrues ou irrespectueuses et ont encore beaucoup de difficultés à faire reconnaitre les conséquences de la maladie sur leur quotidien.

Quelques avancées concrètes

Lentement, mais sûrement, les choses avancent et permettent de garder espoir pour qu’un vrai traitement voit le jour.

En janvier dernier, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d’une stratégie nationale pour lutter contre l’endométriose, afin d’améliorer la recherche, mais aussi faciliter l’accès aux soins.

Dans le même temps, une résolution portée par la députée Clémentine Autain à l’Assemblée nationale a reconnu la maladie comme affection longue durée (ALD).

