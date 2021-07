Notre top 5 des meilleures montres connectées

Les montres connectées vous font de l’œil ? Découvrez celle qui vous correspond le mieux grâce à notre top 5 des montres connectées préférées.

Le 17 mai 2021

Les montres connectées peuvent être de vraies aides au quotidien : en plus d’afficher les notifications de votre smartphone, elles sont aussi très pratiques pour le sport grâce à leurs nombreux capteurs ! Afin de vous aider à choisir la vôtre, voici nos 5 montres connectées préférées.

Montre connectée Apple Watch Series 6

Découvrez l’Apple Watch Series 6 à 459€

Pourquoi c’est cool ?

Si vous faites partie de la team iPhone, alors il est probable que vous ayez déjà pensé à vous procurer une Apple Watch. Et il n’y a pas à dire : le dernier modèle sorti, l’Apple Watch Series 6, fait partie des références les plus complètes du marché, si ce n’est la meilleure !

En plus de compléter avec merveille votre smartphone grâce à son interface ultra intuitive et étudiée, elle ne fera pas du tout tache à votre poignet, puisque les combinaisons de bracelets et de couleurs de cadran sont multiples. Il y aura largement de quoi se créer une montre unique et personnalisée.

Côté écran, on aura droit à une excellente qualité d’affichage, avec une mention spéciale pour la fonctionnalité Always-On qui, comme son nom l’indique, permet de garder l’écran allumé à tout moment. Un aspect qui change tout, alors qu’avec d’autres montres connectées, il est nécessaire de secouer le poignet pour allumer l’écran…

Pour le reste, Apple oblige, la Series 6 embarque toute une batterie de capteurs pour enrichir l’expérience. Accéléromètre, GPS, boussole, gyroscope… tout ce petit monde vous aidera notamment à suivre votre activité physique. Vous n’aurez que l’embarras du choix : vélo, cardio, marche, yoga, danse… et même natation, puisque la montre est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur ! Mais s’il y a bien un aspect qui la démarque des autres références, c’est bien l’intégration de la mesure de l’oxygénation du sang. Une caractéristique qui peut s’avérer très utile pour surveiller sa forme au quotidien.

Pour qui ?

Pour celles qui souhaitent miser sur un modèle pointu (et qui ont la chance d’avoir un maxi budget).

Montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite

Découvrez l’Xiaomi Mi Watch Lite en promotion à 59,99€ au lieu de 69€

Pourquoi c’est cool ?

La Xiaomi Mi Watch Lite est la petite nouvelle de la gamme de produits connectés de la marque chinoise. Avec ses petits airs d’Apple Watch, cette montre connectée adopte un look plutôt sobre grâce à ce cadran rectangulaire stylé dont l’écran coloré peut afficher les notifications de vos SMS, appels ou encore de vos rappels (et, surtout, de votre réveil le matin !).

Malgré son prix nettement inférieur à celui du modèle de la célèbre marque à la pomme, la Mi Watch Lite fourmille de fonctionnalités, surtout au niveau du suivi des activités sportives — elle en reconnaît pas moins de onze !

Munie de cette montre, vous pourrez donc suivre vos exploits en course, en vélo, en natation, en yoga ou encore sur un tapis roulant. Bref, un vrai coach sportif au poignet. En plus, grâce à son GPS intégré, vous n’aurez pas besoin du GPS de votre smartphone : pratique pour ne pas s’encombrer avec durant votre jogging ! Sinon, on retrouvera également les suivis du sommeil et de la fréquence cardiaque. Et pour ne rien gâcher, cette montre pourra tenir pendant environ 9 jours avant de tomber en rade.

Pour qui ?

Pour les sportives qui n’ont pas un énorme budget.

Montre connectée Samsung Galaxy Watch 3

Découvrez la montre connectée Samsung Galaxy Watch 3 à 236,91€

Pourquoi c’est cool ?

On aime tout particulièrement le côté pratique de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 3, qui intègre par exemple une lunette rotative autour de son écran pour sélectionner plus facilement l’application que l’on souhaite. Tout comme l’Apple Watch Series 6, on pourra profiter de la fonctionnalité Always-On, ainsi que d’une très belle qualité d’affichage et une bonne luminosité.

Comme la plupart des montres connectées de ce top, le suivi sportif n’est pas en reste et se révèle plutôt très fourni ! Les plus sportives pourront donc effectuer leurs séances avec leur fidèle compagne au poignet, qui prend en charge des dizaines d’activités. Pour suivre vos progrès et exploits, rendez-vous sur l’application qui accompagne la montre.

De plus, la Galaxy Watch 3 se veut être une véritable alliée santé : en plus du suivi de la fréquence cardiaque et celui du sommeil, la montre signée Samsung permet même de suivre son cycle menstruel. Une fonctionnalité plus que bénéfique pour les personnes menstruées qui peinent à y voir clair dans les phases de leur cycle. Autre très bon point côté santé : la possibilité d’activer la reconnaissance de chute et d’envoyer un message de SOS à un contact d’urgence. De quoi partir en vadrouille l’esprit plus tranquille…

Pour qui ?

Pour celles qui veulent la meilleure montre pour les smartphones Android, tout simplement.

Montre connectée Fitbit Sense

Découvrez la montre connectée Fitbit Sense à 299,99€

Pourquoi c’est cool ?

La montre connectée Fitbit Sense n’a qu’un maître mot : la santé. Elle se démarque en effet par son approche tournée vers l’hygiène de vie ; difficile de trouver une faille ou une fonctionnalité manquante parmi ses très nombreuses fonctionnalités ! Notons la possibilité d’établir un électrocardiogramme, mais aussi un capteur de température cutanée, le suivi de la saturation en oxygène, un outil pour gérer son stress ou encore le suivi du rythme cardiaque ou du sommeil.

Les personnes menstruées sauront là aussi y trouver leur compte, puisque la montre permet non seulement de suivre son cycle, mais également de noter ses symptômes, et de garder un œil sur ses périodes d’ovulation.

Outre ces fonctions résolument tournées vers la santé, la Fitbit Sense est un bel accessoire vraiment élégant et plutôt discret à porter au poignet. Elle saura afficher les notifications de votre smartphone, vos rappels ou encore votre agenda. Vous pourrez même y activer un réveil doux qui se manifestera au moyen de légères vibrations sur votre poignet… histoire d’assurer vos arrières si vous êtes coutumière des grosses pannes de réveil !

Pour qui ?

Pour celles qui recherchent avant tout une montre tournée vers la santé.

Montre connectée Withings Move

Découvrez la montre connectée Withings Move à 69,99€

Pourquoi c’est cool ?

La Withings Move ressemble à… une montre. Une vraie, avec ses aiguilles, son cadran traditionnel, et un look très épuré qui ne fera certainement pas tache à votre poignet. Si vous trouvez les montres connectées un peu trop voyantes, celle-ci sera donc parfaite !

Malgré l’absence d’écran, elle sera quand même apte à suivre toute votre activité au quotidien. Véritable tracker d’activité, elle prendra ainsi en charge plus de 10 activités sportives (course, marche, natation…) et pourra vous accompagner pendant votre sommeil en analysant vos cycles et vos phases. L’application Health Mate se chargera d’analyser toutes les données récoltées par la montre pour que vous puissiez améliorer votre hygiène de vie plus facilement.

Si la Withings Move a toute sa place dans notre top, c’est aussi en grande partie grâce à son autonomie. Et oui, qui dit absence d’écran, dit forcément économie de la batterie sur la durée ! La montre connectée pourra donc tenir pendant 18 mois ( !) avant de devoir changer sa pile. Ajoutons à cela son étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur, et on obtient une montre tout à fait adaptée à toutes les situations.

Pour qui ?

Pour celles qui ne veulent pas avoir l’air de porter une montre connectée et qui misent tout sur l’autonomie.

Comme vous l’avez remarqué, le marché regorge de montres connectées toutes aussi différentes les unes que les autres. Chacune propose des spécificités bien précises. Vous n’aurez donc que l’embarras du choix pour trouver celle qui vous accompagnera au mieux !