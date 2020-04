Ces sneakers véganes sont recyclables à l’infini !

TBS est une marque engagée dans la démarche « Change for Good », c’est à dire en faveur d’une mode responsable et durable.

La marque recherche à développer ses produits avec des matières écologiques, et à optimiser sa fabrication pour la rendre la moins nuisible possible pour la planète !

RE←SOURCE, les sneakers TBS les plus écologiques qui soient

C’est pourquoi TBS a lancé RE←SOURCE, des sneakers véganes avec une particularité vraiment cool.

Composées à 70% de caoutchouc recyclé et 30% de caoutchouc naturel et polyamide recyclable, ces chaussures n’ont pas de fin de vie et sont recyclables à l’infini !

En terme de packaging, les sneakers RE←SOURCE sont livrées dans un totebag en coton.

Comment sont recyclées les sneakers TBS RE←SOURCE

RE←SOURCE, c’est donc un cycle de production à l’infini.

Dans chacune de ses boutiques, TBS récolte n’importe quelle paire de sneakers usagée, quelque soit sa marque.

Les chaussures récupérées sont ensuite triées au siège TBS (à Saint Montlimart).

Elle sont alors envoyées au Portugal pour démantèlement et broyage. Le caoutchouc est broyé et incorporé dans la production, avec un ajout de 30% de caoutchouc naturel pour la liaison.

Tu peux évidemment ramener une ancienne paire de TBS en boutique, auquel cas tu bénéficieras d’un bon d’achat de 10€ sur une paire RE←SOURCE !

Shoppe les sneakers TBS RE←SOURCE

Ces sneakers sont disponibles en 4 modèles homme, et en 3 modèles femme (pourquoi il y en a moins pour nous, c’est une bonne question).

Chacune est au prix de 129,90€.

Pour des sneakers de marque, ce n’est pas si cher payé ! Qui plus est des sneakers éthiques, recyclées et recyclables.

Un joli cadeau à s’offrir, à offrir à quelqu’un d’autre et même à planète, finalement.

Toute la collection est déjà disponible sur l’e-shop de TBS !

