Tout ce qu’il faut savoir sur Sex Education saison 2

En début d’année, Netflix est une fois de plus parvenu à me surprendre en proposant une série pour ados ultra maline et surtout pédagogue.

Ça s’appelait Sex Education, et si j’en crois les conversations autour de la machine à café, ça a beaucoup plu.

Sex Education, c’est quoi déjà ?

Otis est un jeune homme dynamique mais un peu timide, qui ne se sépare jamais de son meilleur pote Eric, avec lequel il passe le plus clair de son temps au lycée.

Si Otis est vierge, il n’est pas étranger aux mystères du sexe. En effet, sa mère est sexologue, et n’hésite pas à parler de cul ouvertement (pour ne pas dire de manière intrusive) à son fils.

Sa passion est telle que leur maison est pleine de bibelots plus que suggestifs de type grosses statues de bites en bois, de tableaux avec les positions du kamasutra et autres joyeusetés.

Otis a donc grandi en étant encouragé par sa mère à communiquer librement sur ces sujets et sur tous les autres aussi d’ailleurs.

Ce qui ne manque pas de le gêner, bien sûr.

Bref, Otis s’y connait et ça ne tarde pas à attirer l’attention de Maeve, une lycéenne dépeinte comme « rebelle » qui lui propose de monter un cabinet de thérapie sexuelle clandestin au sein même du lycée.

Le concept est simple : des élèves parfois en couple qui se retrouvent en difficultés au lit lui demandent conseil. Conseils qu’il monnaie bien sûr, et dont il partage les gains avec Maeve.

Sex Education, une série importante

Si la série se destine à un public adolescent, il est bien sûr tout à fait possible de se reconnaître, même adulte, dans les personnages d’Otis, de Maeve et de leurs camarades.

Car Sex Education, aborde tout de même :

Le slut-shaming

Le harcèlement sexuel

Le polyamour

Le coming-out forcé

Le viol

Des problématiques auxquelles sont parfois confrontés les adolescents ainsi que les adultes. Il était très important que la fiction s’empare de ces sujets pour libérer toujours davantage la parole dans la vraie vie.

Ainsi, Sex Education est une série primordiale, qu’il faudrait projeter dans les écoles, si tu veux mon avis.

À quand la saison 2 de Sex Education ?

Bien sûr, Sex Education, vu son succès, aura une saison 2 dans laquelle tu pourras retrouver tes lycéens préférés ainsi que d’autres nouveaux personnages.

Et ce dès le 17 janvier 2020, c’est à dire près d’un an après la mise en ligne de la saison 1.

Cette seconde partie se découpera en huit épisodes et sera réalisée par Ben Taylor, Alice Seabright et Sophie Goodhart.

Alors douce lectrice, hypée par l’arrivée imminente de cette saison 2 ?

