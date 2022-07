Résultats du bac 2022 : le guide pour s’y retrouver

Les résultats du bac vont tomber au fil de la journée. Voici un guide pour s’y retrouver.

Ce mardi 5 juillet, ce sont près de 710 000 candidats qui attendent le verdict. Où voir les résultats du bac ? À quelle heure ? Quand auront lieu les rattrapages ? On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Les chiffres et les horaires du bac 2022

Cette année, 53,7% des élèves ont présenté le bac général. Depuis la réforme entrée en vigueur en 2021, ce dernier se compose d’un tronc commun et de deux enseignements de spécialité choisis à la carte. 26,2% des candidats ont passé le bac professionnel et 20% le bac technologique.

Ce matin, les résultats sont arrivés à partir de 8h, en premier pour les élèves d’Aix-en-Provence puis, à 8h30, pour ceux de l’académie d’Orléans-Tours, et Reims (pour le bac général et technologique). À 9h, les lycéens des académies de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges (pour le bac général et technologique), Nantes, et Poitiers ont pu obtenir leurs résultats puis ce fut le tour de 10 heures pour toutes les autres académies (Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Corse, Créteil, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nice, Normandie, Paris, Rennes, La Réunion, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles).

Où voir les résultats ?

Les résultats seront affichés dans les lycées où les candidats ont passé leurs épreuves. En ligne, il faut se rendre sur le site de l’Éducation Nationale ou encore sur celui de son académie, en rentrant son numéro d’inscription et sa date de naissance.

Pour les candidats ayant obtenu une note entre 8/20 et 9,99/20, les épreuves de rattrapage auront lieu dès le lendemain des résultats, du mercredi 6 juillet au vendredi 8 juillet.

© Element5 Digital / Unsplash

À lire aussi : Laura, la lycéenne qui a interpellé Macron sur les violences sexuelles, sermonnée par la gendarmerie

Crédit de l’image à la Une : © Sam Balye / Unsplash