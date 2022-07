Quand faut-il mettre des chaussures à son bébé ?

Quand son enfant commence enfin à marcher en extérieur, on peut se poser la question : qu’est-ce qu’on lui met sur ses petits petons ?

Si la marche pieds nus est hautement recommandée en intérieur et le plus longtemps possible, on peut se dire que c’est quand même plus pratique de mettre des petites chaussures aux pieds de son héritier quand on se retrouve à marcher dans la rue, histoire que sa peau ne se retrouve pas au contact de tous les microbes et les saletés du bitume.

Mais du coup, on commence par quoi ? Quelles sont les étapes à respecter ?

Quand mettre des chaussures à son bébé ?

Concrètement, la règle numéro 1 de la marche des bébés, c’est : plus c’est pieds nus, mieux c’est. À la maison, à la crèche, chez la nounou, dans le jardin, on laisse le pied le plus libre possible, pour laisser la voûte plantaire se former et se muscler.

Lorsque le bébé rampe ou quand il fait du quatre pattes, on laisse également ses petits pieds vivre leur vie sans rien au bout, ça ne pourrait que l’alourdir et empêcher les hanches et les pieds de bien se positionner.

Quand il commence à se mettre debout et à s’accrocher aux meubles (et à jeter par terre tout ce qui se trouve à sa portée, youpi), c’est la même chose. On laisse le peton sans contraintes.

En intérieur, une fois que la marche est acquise, c’est-à-dire une fois que l’enfant n’a plus besoin de se tenir à quoi que ce soit, ni les meubles, ni vos mains, pour marcher, qu’il ne cabote plus et qu’il gambade telle une antilope dans la savane, on le laisse aussi sans rien.

Si les températures sont trop basses et que vous avez peur que ses orteils ne gèlent, il y a l’option des petits chaussons souples ou des chaussettes en coton, qui font très bien le job. Mais restez vigilantes tout de même quant aux chaussons : ils ne doivent pas trop serrer le pied et l’emprisonner, mais simplement servir de bouclier thermique face au sol froid.

Pour l’extérieur, une fois que le bébé marche à peu près correctement et qu’il devient impossible de le faire tenir dans sa poussette sous peine de hurlements capables de s’entendre à 3km à la ronde, on peut lui coller des chaussures adaptées aux pieds.

Comment connaître la pointure de chaussure de bébé ?

Contrairement aux pieds des adultes dont la taille n’évolue que très peu au cours du reste de leur vie, les pieds des bébés grandissent à une vitesse folle. Pour vous donner une idée, même si chaque enfant est différent, en moyenne un bébé entre un et deux ans change de pointure tous les deux à trois mois. Pour les enfants entre deux et quatre ans, c’est une pointure tous les trois à quatre mois, puis entre quatre et six ans, c’est une pointure tous les quatre à six mois. Enfin, vers six ans, un enfant grandit d’une à deux pointures par an.

Mais pour mesurer les pieds des bébés qui veulent se prendre pour Usain Bolt, comment fait-on ? Déjà, on évite les pédimètres, ces objets qui permettent certes de connaître la pointure officielle de l’héritier, mais qui ne donne pas la réelle mesure du pied.

En effet, un pied de bébé se mesure en longueur, mais aussi en largeur, et ce sont ces données-là qu’il faut prendre en compte quand on lui achète ses premières chaussures.

Pour bien mesurer, il vous faut donc un peu de matos, mais pas de panique, c’est très facile.

Armez-vous d’une feuille blanche, d’un feutre et d’une règle Posez le pied du bébé à plat sur la feuille Une fois que c’est fait et que le grumeau ne bouge plus (occupez-le debout pendant que vous mesurez ses petons, en lui collant de la pâte à modeler ou des gommettes à décoller dans les mains pendant ce temps, ça devrait le tenir tranquille quelques minutes), faites un point avec le feutre devant le gros orteil, un autre derrière le talon, un à côté de la bosse du pied sur le côté, et un autre de l’autre côté. Une fois que c’est fait sur un pied, passez à l’autre, et c’est bon, vous avez les repères nécessaires à la mesure. Mesurez ensuite, avec une règle, l’espace entre les points, dans la largeur et la longueur et notez bien ces chiffres, à la virgule près.

Pour vous aider à visualiser l’opération, voici une vidéo du site spécialisé Petits Pas De Géant :

Une fois que vous avez ces chiffres, choisir les chaussures à la bonne taille devrait être plus facile. À titre indicatif, sur le site de puériculture Allobébé, j’ai trouvé ce tableau qui pourra vous donner une idée de la pointure de votre bébé, mais en longueur seulement :

N’oubliez pas de bien mesurer la largeur aussi, afin que les orteils du précieux ne se sentent pas à l’étroit. Tout comme les adultes, les bébés peuvent avoir des pieds fins, des pieds larges, et une chaussure adaptée à ces facteurs est un point essentiel.

Quelles chaussures choisir pour ses premiers pas ?

Une fois que la marche est officiellement acquise, ça y est, on peut y aller et claquer son PEL pour ses premières chaussures. Mais comment les choisit-on ?

Plusieurs points sont à prendre en considération pour faire votre choix : les semelles doivent être souples et fines, le talon d’Achille doit être correctement soutenu (mais pas besoin d’avoir des modèles trop montants non plus) et la partie sur l’avant du pied doit être souple.

Si tous ces points sont réunis, hop, on passe à la caisse. La chaussure doit réellement être souple et accompagner le déroulement naturel du pied. Une semelle trop rigide pourrait empêcher le déroulement du peton, et les orteils pourraient ne pas faire leur job. Il n’est pas nécessaire d’avoir une voûte dans la chaussure, bien au contraire. Le pied du bébé se creuse naturellement par l’action de plusieurs muscles lors de la croissance, et une voûte préformée dans la chaussure pourrait empêcher le développement des muscles nécessaires à l’équilibre et à la marche.

Petit détail supplémentaire : on évite les chaussures de seconde main au début, car la semelle ne doit pas avoir supporté les pieds d’autres bébés au risque d’avoir laissé une empreinte qui ne correspond pas à celle de votre héritier. Pour les premières chaussures, il vaut mieux taper dans du neuf, et de qualité, composées de matériaux solides. Mais c’est vrai que c’est un investissement, qu’il ne faut pas, si possible, négliger.

Le mieux, pour les premières chaussures, est de demander conseil à un chausseur spécialisé dans un magasin pour bébé. Il vous proposera les modèles réellement adaptés aux premiers pas, fera essayer divers modèles à votre enfant, après lui avoir mesuré le pied correctement.

Concrètement, la chaussure ne doit pas gêner la marche, et la transformer en un mouvement qui n’est pas naturel. Laissons les orteils vivre leur vie, la voûte plantaire se faire à son rythme, et tout se fera dans les temps.

Si vous avez le moindre doute sur les premiers pas ou la posture de votre enfant, n’hésitez pas à consulter son médecin ou un podologue, qui pourra vous prodiguer des conseils adaptés.

Enfin, n’oubliez pas que selon les marques, les tailles peuvent être différentes : voilà pourquoi il est important de bien mesurer le pied de l’enfant et de reporter ces mesures sur celles indiquées dans les modèles des chaussures. Un enfant peut très bien faire du 22 chez une marque, et du 20 chez une autre.

J’ai sélectionné quelques modèles de chaussons souples ou de chaussures spéciales pour les premiers pas, dans des matières adaptées, avec une bonne fabrication.

Les chaussons souples

Chaussons souples de la marque Robeez à 32 €

Chaussons souples de la marque Robeez à 29 €

Chaussons souples de la marque Kivala à 20 € au lieu de 25 €

Chaussons souples de la marque Easy Peasy à 17,40 € au lieu de 43,50 €

Les chaussures pour la marche

Chaussures Froddo marine chez Petits Pas de Géant à 66€

Les bottillons Kickers à 22,50 € au lieu de 45 €

Les salomés Kickers à 55 €

Les chaussures de la marque Clarks à 44,95 €

Crédit photo image de une : warrengoldswain