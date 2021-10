Pour vous démaquiller en douceur, Sephora propose -25% sur une sélection Nuxe

En ce moment, ce sont les Beauty Days chez Sephora. Au programme : les produits phares de la gamme Very Rose par Nuxe sont en promotion !

Nettoyer sa peau en fin de journée, ça peut très vite devenir vaguement désagréable, tant les démaquillants sont parfois agressifs pour les peaux sensibles. Si ça vous parle, ça tombe bien : avec sa gamme Very Rose, Nuxe vous propose d’enlever votre make-up et vos impuretés en douceur !

Cette ligne vegan est formulée à base d’eau florale de rose, reconnue pour ses vertus apaisantes et adoucissantes. Et durant les Beauty Days, Sephora va faire rosir de plaisir les peaux sensibles en proposant -25% sur une sélection de produits de la gamme Very Rose.

Le lait démaquillant onctueux

Ce lait démaquillant est un véritable produit cocooning : en plus de parfaitement démaquiller et d’hydrater votre visage, sa texture « lait en huile » est super réconfortante et sans effet gras.

Avec son délicat parfum de rose, ce lait laissera votre peau hydratée, douce et confortable, pour une bonne nuit de sommeil.

Le lait démaquillant onctueux Nuxe Very Rose est à 12€ au lieu de 16€

La mousse aérienne nettoyante

S’il vous manque un bon nettoyant visage dans votre routine skincare, Nuxe a ce qu’il vous faut !

La gamme Very Rose vous propose de nettoyer et d’apaiser votre jolie frimousse avec sa mousse aérienne nettoyante. Ce produit liquide va se transformer en une mousse fondante lors de la pression et vous permettre d’éliminer les impuretés sans dessécher la peau.

La mousse aérienne nettoyante est à 11,25€ au lieu de 15€

L’eau micellaire hydratante 3-en-1

Si vous préférez n’avoir qu’un seul produit pour nettoyer et démaquiller votre minois, l’eau micellaire hydratante 3-en-1 est faite pour vous !

Cette solution micellaire va vous permettre de retirer votre make-up tout en éliminant les impuretés de votre visage. Elle apaise les peaux sèches et vous laisse un visage frais et tonifié.

L’eau micellaire hydratante 3-en-1 est à 11,25€ au lieu de 15€

La gamme Very Rose en bref

Gamme vegan formulée à base d’eau florale de rose

Convient à tout les types de peaux

Démaquille et nettoie la peau en douceur

Ces produits sont disponibles dès aujourd’hui sur le site de Sephora. Ils ont tendance à partir très rapidement alors n’hésitez plus !