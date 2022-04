Pour vos envies de grillades, ce barbecue qui fait aussi plancha est à -20%

Pour des grillades sur le balcon ou dans la salle à manger, le barbecue de table électrique vient donner à vos repas des sonorités estivales.

Nous sommes à l’aube du mois de mai, le soleil se couche de plus en plus tard et l’été approche vitesse grand V. Avec le retour des beaux jours, mes envies de départs en vacances se font de plus en plus pressantes mais (malheureusement) ce n’est pas demain la veille…

Pour patienter avant d’aller me dorer la pilule, j’ai pour habitude de me prévoir quelques activités aux odeurs estivales. Je suis donc maître dans l’organisation de pique-nique ou de grandes balades, en famille ou entre amis.

Cependant, je suis locataire d’un appartement parisien. Force est de constater que je ne peux pas me permettre de planifier le véritable plaisir de l’été : le barbecue ! Plus communément appelé barbeuc, c’est le vrai kif des beaux jours. Aucune phrase n’est plus douce que « Chipo ou merguez ? J’ai champignon grillé sinon ! ».

Si vous faites partie de celles pour qui le barbecue n’est pas à l’ordre du jour, par manque d’équipement et/ou de place, bonne nouvelle. Le monde de l’électroménager a entendu nos prières !

Tefal vous propose un barbecue électrique de table. En ce moment il est à -20% sur Cdiscount alors profitez en !

Pour des repas chaleureux, ce barbecue électrique Tefal Easy Grill est à 79,99€ au lieu de 99,99€

Un peu de soleil dans vos repas

Véritable institution, le barbecue est le signe d’un été qui commence bien ! Les beaux jours vont vous offrir le plaisir de la cuisine dehors et des soirées conviviales. Alors, si vous salivez rien qu’à l’idée de sentir de bonnes brochettes frémissantes, Tefal va vous régaler !

Ce barbecue Easy Grill est doté d’une puissance de 1200W et d’un thermostat 5 positions pour gérer toutes vos cuissons. C’est un appareil multifonctions qui offre une fonction barbecue et une fonction plancha.

Il s’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur, vous pourrez donc en profiter toute l’année, même en plein mois de décembre (des merguez plutôt qu’une raclette, why not). Ce barbecue est totalement démontable, ce qui rend son nettoyage très facile. De plus, il est équipé d’un bac récepteur de graisse qui limite la fumée et les odeurs.

Il fait 46cm de largeur et 34,5 cm de profondeur ce qui permet de le poser au milieu d’une table pour des repas chaleureux.

Le barbecue électrique Tefal en bref

Une puissance de 1200 W

Un thermostat 5 positions

Appareil multifonctions : barbecue et plancha

Cdiscount vous propose des soirées barbecue sans avoir besoin d’un jardin

Crédit photo : Pexels / Pixabae