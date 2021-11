Pour une eau moins calcaire, la carafe filtrante Brita est à -40%

On a la chance de pouvoir boire l’eau du robinet sans risquer une tourista. Mais il arrive parfois qu’elle nous laisse un goût désagréable. La carafe filtrante va vous permettre de jouir d’une eau saine et délicieuse sans accumuler les bouteilles en plastique.

C’est un 10 sur 10 pour l’eau du robinet. En France, on a la chance d’avoir accès à une eau potable de qualité : elle est traitée et contrôlée pour éliminer les bactéries et être équilibrée en sels minéraux. Mais selon les zones, elle peut avoir un goût de calcaire très désagréable et prendre le pas sur les arômes de vos légumes vapeurs.

L’eau minérale convient mieux à certains et certaines. Tous les jours en France, 25 millions de bouteilles en plastique sont jetées et il n’y en a que la moitié qui sont recyclées. On ne vous apprend rien, mais boire l’eau du robinet est une solution écologique et la carafe filtrante est un bon moyen de faire un petit geste pour la planète !

En plus de vous éviter l’enfer des packs d’eau dans le sac de course, la carafe filtrante va prolonger la durée de vie de votre cafetière ou de votre bouilloire. Il arrive que quelques taches viennent décorer l’intérieur de vos appareils électroménagers : elles sont dues à l’accumulation du tartre contenu dans l’eau du robinet et à terme elles risquent de les abimer.

Brita, une solution qui coule de source

Pour améliorer le goût de votre eau du robinet, vous l’aurez compris, la carafe filtrante Brita Marella semble être une bonne solution. Elle peut se vanter de réduire efficacement le chlore, le tartre et d’autres impuretés qui peuvent venir de vos canalisations. C’est un vrai plus pour votre cuisine !

Son format lui permet de contenir jusqu’à 2,4L d’eau et de tenir dans une porte de frigo standard. La Brita Marella est livrée avec trois cartouches filtrantes qu’il faut changer toutes les quare semaines pour éviter que des microbes se développent dans votre carafe. Un indicateur Brita Memo sur le couvercle vous permettra de savoir quand il est temps de changer de filtre.

Il est important de laver la carafe régulièrement — la Brita Marella est compatible avec le lave-vaisselle, sauf le couvercle avec l’indicateur Brita Memo.

Il faut préciser tout de même que les filtres livrés avec la Brita Marella ne sont pas recyclables. Il existe d’autres cartouches rechargeables donc plus écologiques qui sont compatibles avec votre carafe. Mais la Brita Marella est tout de même un gros coup de pouce si vous souhaitez réduire votre empreinte carbone et remplacer l’eau minérale : en moyenne, si vous utilisez votre Brita pendant un an, ça équivaut à environ 800 bouteilles d’eau en plastique.

La carafe filtrante Brita Marella en bref

La carafe est livrée avec trois cartouches filtrantes

Elle tient dans une porte de frigo standard et peut contenir jusqu’à 2,4 L d’eau

En un an d’utilisation elle vous évite de consommer en moyenne 800 bouteilles en plastiques

