Pour les lendemains difficiles, cette machine à café est à -27%

Si vous êtes de celles pour qui le café est indispensable pour démarrer la journée ou se relever d’une gueule de bois, vous venez de cliquer au bon endroit ! La machine Nescafé Dolce Gusto est à -27%.

J’ADORE le café ! Je sais que c’est n’est pas l’un des aspects qui fait de moi quelqu’un d’unique mais j’adore ça. En plus de m’aider à affronter le pire moment de la journée — c’est-à-dire : le matin — le café c’est aussi mon meilleur partenaire après un bon repas (vous-même vous savez).

D’après moi, et une bonne partie de la population, le café fait partie des essentiels de la cuisine. C’est un incontournable du petit dej mais c’est aussi LA BASE d’en proposer une tasse lorsque quelqu’un vous rend visite. Voyez-vous, j’ai une amie qui déteste l’amertume du café : dans sa cuisine pas de machine à l’horizon, seulement du café soluble tous les 36 du mois et ça me rend complètement dingue !

Si vous êtes fan de votre expresso du matin et que votre machine n’est plus à la hauteur de votre amour de la caféine, Amazon vient vous sauver. En ce moment la machine Nescafé Dolce Gusto Lumio y est à -27%.

Pour vous permettre de bien démarrer la journée : la machine Nescafé Dolce Gusto Lumio est à 79,99€ au lieu de 109,99€

Simple et efficace comme un expresso

Hop, qui dit mieux qu’une petite tasse de café pour se sortir les doigts du cul ? La Dolce Gusto vous offre un petit regain d’énergie avant d’aller travailler ou en lendemain de soirée.

Cette machine à café est dotée d’un réservoir d’un litre — amovible et transparent pour le remplir et le nettoyer à votre guise très facilement. Sa molette sur le dessus vous permet de choisir le dosage de votre boisson, chaude ou froide. Sa fonction XL permet de vous offrir des boissons jusqu’à 300 mL.

C’est une machine compacte qui trouvera sa place dans toutes les cuisines. Elle est équipée d’un porte-tasse amovible compatible avec toutes sortes de mugs ou de tasses. Son porte-capsules est lui aussi amovible et compatible au lave-vaisselle. De plus, la machine se met automatiquement en veille après une minute d’inactivité.

La machine Nescafé Dolce Gusto Lumio en bref

Un réservoir d’un litre

Une fonction XL pour des boissons jusqu’à 300 mL

Une machine compacte qui trouvera sa place facilement

Mode économie d’énergie automatique

Amazon vient vous sauver de la gueule de bois avec cette machine Nescafé en promo

Amazon vous offre une réduction de -27% sur cette machine à café Nescafé Dolce Gusto. Elle est disponible dès aujourd’hui pour 77,99€ au lieu de 109,99€.

