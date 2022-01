Pour la nouvelle année, Bouygues vous offre un forfait 30 Go à moins de 10 euros

Le Père Noël a été généreux en vous déposant un nouveau téléphone sous le sapin ? Bouygues vous propose un forfait mobile à 10 euros pour commencer l’année avec une facture mobile plus légère.

Ça y est ! Les fêtes sont déjà derrière nous, bienvenue en 2022. Il faut maintenant se motiver à virer le sapin (pour ma part il est encore là le 1er février) et retourner au travail.

Après avoir fait le bilan de son année 2021, la rentrée c’est aussi le moment où l’on s’attaque à trouver une petite place pour les cadeaux inutiles que l’on a reçus le 25 décembre. Mais entre les livres qu’on ne lira sûrement jamais et les bougies dont on ne supporte pas l’odeur, certaines ont eu la chance de découvrir le Graal, le truc qui fait plaisir mais qu’on ose parfois ne même pas inscrire sur notre wish list : un nouveau smartphone !

Et maintenant, cette nouvelle année, c’est peut-être l’occasion de changer de forfait ? Car c’est au tour de Bouygues de vous faire un cadeau avec son offre mobile sans engagement à moins de dix euros.

Pour démarrer 2022 du bon pied Bouygues vous propose son forfait B&You sans engagement : 30 Go pour 9,99€ par mois

Un forfait sans engagement à petit prix

L’heure est aux bonnes résolutions et Bouygues l’a bien compris. En ce début d’année, l’opérateur a décidé de ne plus vous faire dépenser un maximum de thune pour geeker sur votre téléphone ! Bouygues propose une offre B&You généreuse avec le plein de data à petit prix.

Ce forfait B&You va vous faire faire des économies avec une offre mobile à seulement 9,99 euros par mois. Elle vous permettra de profiter de 30 Go d’internet en très haut débit. Si vous êtes une vraie pipelette, sachez que les appels et les SMS/MMS sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine.

Ce forfait est valable en Europe et depuis les DOM — les appels et SMS/MMS y sont aussi illimités et vous avez même droit à 6 Go d’internet. Donc pas de panique, votre téléphone va pouvoir vous suivre sans souci même à l’étranger.

Les deux gros avantages du forfait B&You, c’est qu‘il est sans engagement §vous pouvez résilier votre contrat dès que vous le souhaitez, gratuitement) et que vous pouvez souscrire à cette offre en quelques clics et recevoir rapidement votre carte SIM à la maison.

Le forfait 30 Go Bouygues à 9,99€ en bref

Appels, SMS, MMS illimité depuis et vers la France, l’Europe et les DOM

30 Go internet par mois / 6 Go depuis l’Europe et les DOM

Souscription facile

Le forfait mobile Bouygues 30 Go est à 9,99€ par mois

Ce forfait mobile Bouygues 30 Go est sans engagement pour seulement 10 euros par mois. Il est disponible dès aujourd’hui et seulement jusqu’au 5 janvier 2022, alors ne perdez pas de temps.

Pour démarrer 2022 du bon pied Bouygues vous propose son forfait B&You sans engagement : 30 Go pour 9,99€ par mois