Pionnière antiraciste à Hollywood, Anna May Wong a une pièce de monnaie à son effigie

À partir du 31 octobre 2022, une pièce de monnaie ornée du visage de l’actrice américaine d’origine chinoise Anna May Wong circulera aux États-Unis.

C’est un symbole féministe et antiraciste. L’actrice Anna May Wong sera la première Américaine d’origine asiatique à orner des pièces de monnaie aux États-Unis. L’occasion de mettre la lumière sur une figure féminine engagée dans la dénonciation des stéréotypes racistes au cinéma.

Dénoncer les stéréotypes accolés aux Asiatiques à Hollywood

Actrice décédée en 1961, Anna May Wong fait partie des cinq femmes choisies dans le cadre du « American Women Quarters », un programme lancé en 2022 visant à visibiliser et rendre hommage à des femmes pionnières.

La poétesse Maya Angelou est ainsi devenue la première femme noire égérie de pièces de monnaie. Pareillement, Sally Ride, astrophysicienne et première femme astronaute américaine dans l’espace ou encore Wilma Mankiller, première femme élue cheffe de la Nation Cherokee ont été mises à l’honneur.

Ventris Gibson, la directrice de la monnaie américaine a expliqué que cette pièce reflétait « l’ampleur et la profondeur des réalisations d’Anna May Wong », qualifiant cette dernière de « défenseuse courageuse qui s’est battue pour une représentation accrue et des rôles multidimensionnels » des acteurs asiatiques-américains.

© Isabel Santos Pilot / Flickr

La pièce de monnaie comme symbole influent

Née en 1905 à Los Angeles de parents chinois, Anna May Wong a été réduite à des rôles stéréotypés, qu’elle n’a jamais cessé de dénoncer, comme le rapporte The Guardian. En 1937, elle s’était même vu refuser le rôle principal de Visages d’Orient au profit de l’actrice blanche Luise Rainer, grimée en personne asiatique. En quête de meilleures représentations, elle avait quitté Hollywood pour rejoindre l’Europe dès le début des années 1920. En 1933, elle expliquait dans le Los Angeles Times :

« J’en avais tellement marre des rôles que je devais jouer. Pourquoi est-ce qu’à l’écran le Chinois est quasiment toujours le vilain, et un vilain si cruel – meurtrier, traître, un serpent dans l’herbe ? […] Comment pourrait-on l’être, avec une civilisation qui est tellement plus ancienne que celle de l’Ouest ? »

Comme le rapporte PBS, Norman Chen, PDG de l’Asian American Foundation visant à protéger et soutenir les personnes asiatiques aux États-Unis a expliqué l’impact du symbole de la monnaie aux États-Unis :

« Une femme américaine d’origine asiatique sur une pièce de monnaie […] est un symbole de la façon dont nous faisons partie intégrante de la société américaine tout en étant toujours perçus de manière stéréotypée. […] Rien n’est plus américain que notre argent. »

Ce n’est pas la première fois qu’Anna May Wong entre dans l’histoire : en 1960, elle était aussi la première femme américaine d’origine asiatique à recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

À lire aussi : « Wikipédia reproduit les biais sexistes de notre société » : les sans pagEs, le collectif qui comble le fossé de genre de l’encyclopédie

Crédit de l’image à la Une : © Isabel Santos Pilot / Flickr