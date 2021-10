Participez au grand questionnaire Et maintenant ?, qui donne la parole aux jeunes générations !

Et maintenant ? C’est une question qui a dû vous venir à l’esprit plus d’une fois ces derniers temps. L’avenir est plus qu’incertain, c’est pour cela qu’ARTE et France Culture ont collaboré sur un questionnaire imaginant nos futurs !

Durant sept semaines, à compter du 12 octobre 2021, vous pouvez répondre au questionnaire Et maintenant ?, composé de 130 questions concotées par ARTE et France Culture. À l’issue de ce questionnaire, un festival aura lieu le 29 novembre à la Maison de la Musique et de la Radio !

Tour d’horizon d’un beau projet.

Pourquoi ce grand questionnaire ?

« Et maintenant ? » C’est la question posée par ARTE et France Culture. En tout cas la première interrogation qui a motivé ce grand questionnaire. Sandrine Treiner, directrice de France Culture présente Et maintenant comme :

« Une question humble et simple. Une question venue en tête de tout le monde — les médias, les citoyens, les jeunes et les moins jeunes. »

Boris Razon, directeur éditorial d’ARTE, explique également l’intérêt d’un questionnaire comme celui-ci pour rester en communication avec les auditeurs et téléspectatrices :

« Chez ARTE, on a fait un questionnaire intitulé “Il Est Temps” ; à travers ce dernier, on a trouvé que c’était intéressant de voir que le questionnaire fait naître des interrogations, provoque des étincelles. Grâce au grand nombre de participants, on arrive à distinguer des mouvement sociologiques et comprendre ce qui est en train de se passer dans la société. »

En effet, les questions sur l’avenir sont omniprésentes ; le rôle d’ARTE et de France Culture est d’essayer de trouver des réponses. La place de ces médias spécialistes du débat et des grands questionnements de société, c’est de nous accompagner.

« Il faut tirer une leçon de ces dernières année. Être dans une position d’accompagnement, car nous sommes des professionnels du débat. Donc on va lancer ce questionnaire, auprès des jeunes principalement, pour voir comment eux expriment leurs inspirations et leurs inquiétudes. »

Visuel officiel – Et Maintenant – ARTE – France Culture

Boris Razon a précisé qu’un questionnaire comme celui-ci a un rôle de médiation : « On chercher à écouter les questions, et notamment celles de la jeune génération. »

Comment les 130 questions ont été choisies ?

Le questionnaire Et maintenant ? s’attaque à cinq grands sujets : l’éducation, le travail, la démocratie, l’intimité et la science. Mais trouver 130 questions qui regroupent tous ces thèmes, ce n’est pas une mince affaire !

Boris Razon, directeur éditorial d’ARTE, explique à Madmoizelle que le choix des questions a été guidé par l’actualité :

« La question de la science et de la médecine était le sujet de polémique brûlante pendant cette dernière année. La question du travail, avec ses nouvelles modalités, s’est imposée à nous. »

Histoire de ne rien oublier, ARTE et France Culture se sont rassemblées pour « jeter des questions » lors de cinq séances durant trois à quatre heures (!). À l’issue de cela, environ 600 interrogations sont ressorties de ces discussions. C’est ensuite avec l’aide de la sociologue Monique Dagnaud que les équipes ont examiné les questions, pour en retenir 130.

Un festival pour aller plus loin

Le 29 novembre, c’est le festival Et maintenant ? qui aura lieu à la Maison de la Musique et de la Radio à Paris pour concrétiser tous ces questionnements. Sandrine Treiner explique :

« Il y aura des formats de discussion parfois courts, ou plus long, avec des gens de la nouvelle génération, qu’on ne voit pas tant. […] Des gens qui lancent des idées nouvelles dans le débat public. Il y aura des formats plus participatifs aussi, avec un tribunal des idées, une chasse au trésor des idées… Des reporters à la rencontre du jeune public, pour enregistrer des séquences avec eux. Des ateliers de documentaire, de débats, d’échange d’idées… On va essayer de mettre le débat en lumière comme un sujet d’apprentissage. Avec des formats en petit groupe, destinés à beaucoup d’interactions avec le public. »

Le but du questionnaire et du festival Et maintenant ?, c’est de laisser les nouvelles générations s’exprimer librement et de donner de l’importance au débat. Pour des médias comme France Culture et ARTE, la volonté est de « s’assurer que nous sommes en phase avec la succession des générations, que nous sommes là où ils attendent un apport du service public ».

Visuel officiel – Et Maintenant – ARTE – France Culture

En faisant le questionnaire, Boris Razon explique que les participants « passent un bon moment qui les fait également réfléchir : utiliser cette forme et ce programme pour nourrir autre chose qu’uniquement un questionnaire, c’est quelque chose de très pertinent. »

N’hésitez donc pas à remplir le questionnaire et discuter avec les personnes de votre entourage sur les différents débats que peuvent amener les différentes questions de Et Maintenant ?.

Participez au questionnaire Et maintenant ?

